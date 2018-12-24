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      Артем Овдієнко

      Чому працювати депутатом просто і без морок

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      Верховна Рада
      Верховна Рада / NurPhoto

      Останній сесійний день у цьому році уже відбувся. До закриття досиділи лише десятеро законотворців, решта, а це чотириста розійшлися (а може вже й роз'їхалися) у справах.

      Наступного разу зберуться під куполом після новорічних та різдвяних свят – 15 січня. Знову захотів у депутати.

      А чому б ні? Графік роботи просто фантастичний, результативності від тебе ніхто не вимагає. Хочеш – ходи на засідання, хочеш – віддай свою картку, щоби колеги голосували як треба, а сам дома сиди чи подорожуй світом, це що вже зарплатня дозволяє.

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      До речі, ефективність роботи, якщо ти депутат, ніхто не міряє. Але двірники в Україні мають якісно прибрати визначену територію, робочі на заводі біля станка мають якісно та нормовано виготовити деталей. Депутатом що? Подовжив мораторій на продаж землі, знову позбавив українців можливості розпоряджатися їхньої власністю, зіграв на руку аграрним олігархам – але як завжди вийде сухим з води. Завжди можеш продовжувати розказувати казки, мовляв, українці не готові до такої розкоші, як продаж власної землі та й необхідних земельних законів за 20-ть років "папєрєднікі" не встигли наухвалювати...

      Експерти кажуть, що чинний склад Верховної Ради мало не найкращий з усіх, що були до того. Вони дійсно наухвалювали чималу кількість важливих для розвитку країни законопроектів. Спеціалісти також зазначають, що депутати якщо хочуть дійсно можуть розробити важливі закони, або завернути відверто слабкі чи протекціоністські. Тому критикувати нашу Верховну Раду є за що, і це варто робити, хоча б для того, аби не розслаблялися.

      Чесно кажучи, й подякувати їм є за що. Звісно нам би хотілося, щоби вони працювали ефективніше, частіше ходили на роботу, щоб вони усі як один були чесними, мудрими й непідкупними. Але ж де таких чотири сотні українців узяти? Не варто забувати й про те, що ми депутатів обираємо. Чесно подумаймо чи усі ми дійсно чесні, мудрі й непідкупні...

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      Автор: Артем Овдієнко
      Теги: Новини України Новини політики Публікації Новорічні свята Верховна Рада
      Джерело: 24 Канал
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