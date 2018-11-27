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      Чому Росія розпочала військову агресію в Азовському морі: відповідь українського адмірала

      Хроніки неоголошеної війни 2952 Читать новость на русском

      Кадри нападу Росії на українські кораблі сколихнули Україну і привели до введення в нашій країні воєнного стану. РФ відкрито атакувала наші кораблі, захопила їх, поранивши і взявши у полон моряків. Її кораблі вели вогонь на ураження, а представники ФСБ намагалися убити наших військових. З подібних боїв починалося багато воєн.

      Про питання того що сталося, яке непокоїть багатьох з нас, що могла зробити Україна у цій ситуації і чи може наш флот протистояти росіянам і захистити права України як морської держави – розповів Ігор Васильович Кабаненко – український військовий моряк, адмірал військовоморських сил України.

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      – Я вважаю, що Москва була готова до цього сценарію. Росія відразу застосувала зброю на ураження наших кораблів. Це був так званий сюрприз-атака. Статегічний шлях Росії може призвести до серйозних проблем. Я не маю сумнівів, що така політика буде продовжена. Звичайно ж, перші наслідки агресії – це захоплення військових кораблів. Факт агресії безпосередньо відбувся.

      Конфлікт в Азовському морі
      Конфлікт в Азовському морі

      – На мій погляд, ця атака вміщує в собі південну стратегію Росії – а саме намагання перетворити Азовське море у внутрішнє озеро Росії. Така послідовна стратегія ударів по слабким місцям України була зроблена для того, щоб спочатку обмежити можливості нашої країни, а потім використовувати цю ситуацію на свою користь.

      – Які переваги для Росії? Зокрема, тактичні переваги – отримання контролю над Азовським морем, потім – блокування виробничої діяльності і соціально-економічна дистабілізація України, створення гібридних умов для того, щоб використати цю дистабілізацію на свою користь. Можливі сценарії, починаючи від актуалізації сухопутного коридору на Крим і завершуючи іншими наслідками, зокрема і створення такої ж ситуації у Чорному морі. 

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      – Нам потрібно сприймати все, що відбувається на морі, не з континентальної точки зору. Адже море – це зовсм інше середовище, де діють зовсім інші закони. Основін загрози сьогодні знаходяться в морі. Я є автором проекту "Москітний флот" – це менші та швидкісні кораблі, які мають на борту сучасне озброєння. Цей флот зможе навіть не підходячи близько до ворога, вдарити по ньому ракетами.

      Москітний флот
      Москітний флот

      – Наскільки реальне морське блокування Одеси? Це цілком реальна загроза, адже на сьогоднішній день всі умови для цього підготовлені. А заблокувати Одесу вони можуть спробувати в будь-який час, адже вони до цього підготовлені.

      – Я вважаю, що Захід посилить санкції проти Росії, проте не думаю, що будуть застосовані якісь кардинальні речі, які створять серйозні економічні наслідки. Але в нас іншого шляху немає, ніхто, окрім нас, не буде вирішувати наші проблеми і не буде захищати нашу державу, покращувати систему управління та займатися військово-морською діяльністю на морі.

      Автор: Віталій Дейнега
      Теги: Новини України Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Новини Росії Хроніки неоголошеної війни Водний транспорт Відеоблоги
      Джерело: 24 канал
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