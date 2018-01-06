Чому Саакашвілі не депортують до Грузії: експерт назвав причини

Існує загроза видворення Саакашвілі з України. Однак, його екстрадиція більше вдарить по Порошенку, а влада Грузії теж не хоче бачити Саакашвілі на своїй території.

Таку думку сайту "24" висловив директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

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Як вважає політолог, той факт, що на судове засідання Саакашвілі привів свою маму, дружину і сина, свідчить про наявність загрози його видворення з України. Тому важливо, щоб все відбувалося прозоро, публічно і без зайвої політизації. Водночас є інформація, що Саакашвілі може виїхати до Голландії. Він сам заявив, що може возз’єднатися зі своєю сім’єю, яка там проживає.

"Екстрадиція Саакашвілі в Грузію більше вдарить по Порошенку. Ті, хто підтримує Саакашвілі, не пробачать Порошенку передачу екс-президента Грузії фактично в руки Путіна. Адже сьогодні грузинські політики лояльні режиму Путіна. Влада Грузії теж не хоче його бачити, тому що це призведе до внутрішньої дестабілізації. В Тбілісі не хочуть вирішувати проблеми Порошенка, який спочатку розкрутив Саакашвілі, а потім зробив своїм ворогом", – переконаний Микола Давидюк.

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Експерт не виключає певного нагнітання внутрішньої ситуації в Україні через дії Саакашвілі. Хоча, зауважує Давидюк, риторика Саакашвілі сьогодні спрямована на зниження активності акцій протесту. Зокрема, він заявив, що не хоче "міхомайданів", що потрібна зміна формату мітингів. Він відходить від ідеї народного імпічменту Порошенку.

Ситуація переламалася після затримання Саакашвілі СБУ. Його риторика змінилася, він відмежовується від союзників, які його підтримували. Можливо, тоді була розмова, про яку нікому не відомо. Саакашвілі могли продемонструвати конкретний фактаж, що змінило його поведінку,

– вважає Давидюк.

Нагадаємо, 3 січня Апеляційний суд Києва вдруге переніс розгляд скарги прокуратури щодо запобіжного заходу для лідера "Руху нових сил" Міхеїла Саакашвілі. Також в цей день Окружний адмінсуд Києва відмовив у задоволенні позову Саакашвілі про надання йому статусу особи, яка потребує додаткового захисту.