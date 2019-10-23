Чому Шулявський міст ніяк не можуть добудувати та куди поділися мільйони: шокуюче розслідування

Місто Київ знаходиться на 13 місці з 400-рьохста за рівнем трафіку. І ця ситуація з року в рік погіршується. Бо машин в Києві стає все більше, а дороги залишаються такими ж, або узагалі зникають. Так і було з Шулявкою, яку закрили на ремонт. Саме тому місто як ніколи потребує ефективних транспортних розв'язок. Зокрема, і розв’язки на Шулявці.

На кінець вересня мало б відбуватись улаштування дорожнього одягу шляхопроводу. Там зараз мали б класти асфальт, але поки і мосту не видно.

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Шулявський міст частково обвалився в лютому 2017 року. Через рік комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва" оголосило торги на реконструкцію Шулявської розв'язки. Ціна тендеру – 598 мільйонів. Перемогла компанія – "Північно-український будівельний альянс", яка належить екснардепу Максиму Микитасю.



Максим Микитась / Ракурс

На початку липня 2018 року Кличко затвердив проєкт розв'язки. І понеслося. Лише впродовж 2018 року "Північно-український будівельний альянс" отримав більше 200 мільйонів гривень авансу. А роботи ще навіть не починалися. Фактично, працювати на об'єкті будівельники почали тільки у березні 2019-го року.

Будівельники просили все нові і нові аванси, і місто справно платило. Станом на жовтень 2019 роботи по тендеру були оплачені майже на 100 %, а мосту ще й близько не було. Тобто виходить, що їм дозволили отримати всі 600 мільйонів аванcом, і вони їх отримали. І хоча гроші були заплачені вперед, працівникам заборгували по зарплатах. Та й будівництво явно було не на фінальній стадії.



Будівництво Шулявського мосту

Історію Шулявки добре знає Ілля Сагайдак. Коли шляхопровід частково обвалився в 2017-му році, саме Сагайдак став цапом-відбувайлом, – за обвал його звільнили з посади заступника голови КМДА з питань транспортної інфраструктури. І от тепер Сагайдак, отримавши сатисфакцію, упевнено стверджує – аванс був злочином.

Окрім того, під час торгів організатори надзвичайно поспішали. Так вважає інженер Віктор Петрук, який розробив один із альтернативних проєктів реконструкції транспортного вузлу на Шулявці. Петрук пропонував так звану швидкісну трирівневу розв'язку і розрахував економічний ефект – 256 мільйонів на рік.

Зазначимо, що у Греції одна втрачена у заторах година коштує 47 євро, в Німеччині – 280 євро. Але для України інженер Петрук вирахував скромну цифру у 2 євро. Адже коли ви витрачаєте час у дорозі, ви не працюєте, не змогли посидіти у кафе чи зайти в магазин, а значить гроші не курсували в економіці. Чим більше заторів, тим більше грошей вони забирають.

Фіналістами Шулявського тендеру були ТОВ "Спецбуд-плюс" та ТОВ "Північно-український будівельний альянс". Обидві входять до корпорації "Укрбуд". Антимонопольний комітет довів, що контори діяли у змові. Оскільки ці компанії:

знаходяться за однією адресою; використовують однакову ІР-адресу та спільні засоби зв'язку; надавали фінансову допомогу одна одній; синхронно діяли у часі.

"Північно-український будівельний альянс" та "Спецбуд-Плюс" оштрафували на 56 мільйонів гривень кожну. Разом – 112 мільйонів лише по цьому об'єкту.

Донедавна "Укрбуд" контролював екснардеп Максим Микитась. Він знаменитий тим, що літав одним приватним літаком із мером Києва Віталієм Кличком.

Шулявський підрядник входить до корпорації "Укрбуд", але безпосереднім його власником – власником "Північно-українського будівельного альянсу" є Андрій Якусевич. За часів депутатства Максима Микитася, Якусевич працював його помічником.



Андрій Якусевич

І от компанія з орбіти нардепа отримала майже повну передплату будівництва на Шулявці, а міст далеко не на фінальній стадії. То куди поділися гроші?

На це питання до "Північно-будівельного альянсу". Спочатку ми намагалися знайти відповіді в компанії за юридичною адресою – будівельний альянс в іншій частині Києва, тут же структури "Укрбуду". Проте перед журналістами 24 каналу закрили двері. Але є одна цікава контора, яка розташована поверхом нижче. Виявилося, що саме ця контора і розіграла з альянсом тендер на будівництво Шулявки.

Максима Микитася, колишнього власника "Укрбуду", підозрюють в організації схеми для заволодіння майном Нацгвардії. Андрій Якусевич – ще одне знайоме прізвище у цій справі, він також підозрюваний, і він досі є власником "Північно-українського будівельного альянсу". Прокурори нарахували 82 мільйони збитків.

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Микитась наголошує, що не має зараз стосунку до "Укрбуду". За даними аналітичної системи, новими власниками компанії "Укрбуд девелопмент" є невідомі раніше бізнесмени Євген Дікін та Василь Польовий. Але директором компанії залишився Олег Майборода, – як і раніше. За твердженнями Микитася в суді, процес передачі почався ще півроку тому. Але що сталося з грошима на шулявську розв'язку – він пояснити не може.

Вищий антикорупційний суд визначив для Микитася заставу у 5,5 мільйонів гривень і зобов'язав носити електронний браслет.

В жовтні на сайті КМДА з'явилось розпорядження, яким затверджено новий кошторис на Шулявку в розмірі на понад мільярд гривень. Тобто ціна Шулявки порівняно із вартістю тендеру виросла вже на 400 мільйонів. І це при тому, що досі стоїть цех заводу "Більшовик". І самого мосту теж ще немає.



Віталій Кличко

За даними журналістів, 400 мільйонів отримає той самий підрядник. Бо уряд, як ми пам'ятаємо, погодив 100% оплату. Документ підписав Кличко, як голова КМДА. Справа в тому, що звільнення погодив лише Уряд, а от президент ще не видав указ про звільнення Кличка. Тому станом на дату підпису документу Кличко ще користується повноваженнями і підписує кошторис вже на мільярд.