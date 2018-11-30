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      Чому спецслужби не звертають уваги на російські кораблі на території України

      2317 Читать новость на русском
      Російський корабель
      Російський корабель / Фото з відкритих джерел

      Російський регістр судноплавства потрапив під українські санкції через діяльність в окупованому Криму, але як бачимо, це не заважає йому співпрацювати із українськими підприємствами.

      Про це у своєму блозі "ЦРУ.За кадром" розповіла Тетяна Мартинюк.

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      За її словами, російські кораблі із окупованої Керчі безперешкодно прийшли до українських портів. Абсолютно непомічені.

      Наші журналістські запити до СБУ лишилися без відповідей, навіть більше – у службі безпеки пообіцяли перевірити цю інформацію, бо такі факти їм невідомі. А прикордонна служба зі свого боку зняла відповідальність, бо саме ті судна, про які йшла мова у програмі – у так званому чорному списку від РНБО не перебувають,
      – наголосила Мартинюк.

      "Тож у прикордонників нема повноважень їх завертати. Наші спецслужби не відстежують судна-порушники і не звертають уваги на українські судноремонтні заводи, які з відкритими обіймами приймають їх у себе", – сказала журналістка.

      Відео повного випуску відеоблогу "ЦРУ. За кадром" за 30 листопада 2018

       

      Теги: Україна – Росія Новини України Конфлікт в Азовському морі Відеоблоги
      Джерело: 24 канал
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