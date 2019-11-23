Чому у Дніпрі чоловік на позашляховику протаранив 10 машин: з'явилися деталі спецоперації СБУ

У Дніпрі співробітникам Служби безпеки вдалося затримати організатора конвертаційного центру (група фірм, які надають послуги з відмивання грошей). Зловмисник почав чинити опір і намагався втекти від правоохоронців.

Як передає пресцентр СБУ у фейсбуці, оперативники спецслужби встановили, що організатори конвертаційного центру надавали замовникам "послуги" із переведення коштів у готівку. Відбувалося це шляхом здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій. Також цей конвертцентр сприяв, аби до бюджету надходили штучно зменшені податкові платежі.

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За інформацією СБУ, серед "клієнтів" цього центру було понад 20 комерційних структур реального сектору економіки. Тобто ті підприємства та фірми, які виробляють матеріальні та нематеріальні товари та послуги, але не здійснюють фінансово-кредитні та біржові операції. Водночас стосунок до цього центру мали кілька державних і комунальних підприємств Дніпропетровщини.

Згідно з санкціями суду, правоохоронці розпочали проводити обшуки в офісі, квартирах і автомобілях, що належать фігурантам справи. Одна із таких слідчих дій пройшла в автомобілі одного з організаторів конверту. Проте зловмисник намагався чинив опір та втекти від правоохоронців. Останнім його все ж вдалося зупинити, але зловмисник устиг пошкодити майже 10 приватних машин. На щастя, внаслідок таких дій ніхто зі звичайних жителів Дніпра не постраждав. Крім того, під час затримання чоловік намагався погрожувати "оперативникам" начебто зв’язками у правоохоронних органах.

У машині зловмисника співробітники СБУ виявили понад 2,1 мільйона гривень, які той отримав незаконно. А в офісних приміщеннях "конверту" правоохоронці вилучили валюти на понад один мільйон гривень. Також було вилучено документацію та печатки, які підтверджують організацію незаконних схем.

У межах кримінального провадження слідчі управління СБУ в Дніпропетровській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури продовжують слідство.

Провадження відкрили за такими статтями Кримінального кодексу:

службове підроблення;

підроблення документів, печаток, штампів і бланків, їх збут, використання підроблених документів;

– ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).

Зауважимо, що затримання зловмисника сталося увечері 22 листопада. ЗМІ, зокрема 24 канал, писали, що у Дніпрі водій позашляковика, тікаючи від гонитви, протаранив 10 автомобілів. Як пише ресурс "Інформатор", за кермом Lexus з номерним знаком КЕ 8888 СС перебував Володимир Цебро, який, за неофіційною інформацією, є великим дніпровським ділком, що переводить гроші в готівку.

Організатором конвертцентру, імовірно, є Володимир Цебро