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      Чому Україна не розриває залізничне сполучення з Росією: пояснення Гройсмана

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      Гройсман пояснив, чому Україна не може розірвати залізничне сполучення з Росією
      Гройсман пояснив, чому Україна не може розірвати залізничне сполучення з Росією / censor.net.ua

      Україна зараз не може розірвати залізничне сполучення з Росією, оскільки це суперечить зобов'язанням перед Європейським Союзом. Зокрема, цього не дозволяє угода про асоціацію з ЄС.

      Відтак рішення про заборону авіасполучення з Росією при відкритому залізнимному сполученні не є наслідком бажання зробити прибутковою "Укрзалізницю", запевнив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в ефірі телеканалу "Україна".

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      "Ми були змушені вводити обмеження, коли Росія напала на Україну. Це наш ворог. Ці обмеження можуть бути скасовані, лише коли росіяни вийдуть з території України", – пояснив Гройсман заборону на авіасполучення з агресором.

      При цьому він наголосив, що Україна не може розірвати залізничне сполучення з Росією.

      Ми просто не можемо в один момент розірвати сполучення, зокрема залізничне. Сьогодні є транзит товарів у Європейський Союз, а ми маємо зобов'язання перед ЄС, наприклад, в межах угоди про асоціацію,
      – пояснив прем'єр.

      Як нині виглядає сполучення між Україною та Росією?Ще у жовтні 2015 року Державіаслужба заборонила російським авіакомпаніям літати до України. Росіяни відповіли дзеркальним обмеженням. Відтоді авіаційне сполучення між країнами відсутнє. Втім часто використовуються непрямі рейси через треті країни.

      Хоча залізничне сполучення між країнами зберігається, воно доволі обмежене. Через це щорічно зменшується і кількість пасажирів, які користуються таким способом добратись до сусідньої країни.

      Натомість автотранспортне сполучення навпаки користується все більшою популярністю. Якщо легальні перевезення приблизно залишились на попередньому рівні, то нелегальні останнім часом почали активно розвиватися.

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      Теги: Новини політики Новини України Україна – Росія Володимир Гройсман Скасування сполучення з Росією Угода про асоціацію
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