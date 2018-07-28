Чому Україна за 27 років незалежності досі немає автокефальної церкви
Петро Порошенко не перший піднімає питання автокефалії для української православної церкви. Про це заговорили, коли Україна ще тільки отримала незалежність, майже 27 років тому.
У 1991 році в Україні проголошено незалежність, але тільки політичну, а не церковну. В ті дні священнослужителі спробували й собі відділитися від Москви. Перший президент Леонід Кравчук у своїх заявах був нерішучим, тому ситуація вийшла з-під контролю.
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Тоді митрополит київський Філарет офіційно просив автокефалію, тобто затвердження церкви Київського патріархату окремо, а не як крила Московського патріархату. Московські попи звісно були проти. Хоча до такого вже підготувались, бо Філарета та його прибічників оголосили розкольниками і позбавили сану.
Аби остаточно затвердити владу Московського патріархату, в 1992 році, в Харкові, проводять Собор на якому патріархом обирають Митрополита Володимира Сабодана. Відверто проросійський керівник відновлює в церкві усіх священиків, що не підтримали Філарета. Київський патріархат не зникає, але слабне.
Леонід Кучма, Патріарх Філарет і Леонід Кучма
В 1994 році президентом стає Леонід Кучма. У нього була чітка орієнтація на Москву та церкву Московського патріархату. Це зробило свою справу, гоніння на так званих розкольників посилились і вилились в жорстоку провокацію – побиття похоронної процесії Київського Патріарха Володимира (Романюка) на Софійській площі в Києві.
Прихильники хотіли поховати його на території собору, однак коли це зробити не дозволили, тому викопали яму просто біля храму. Вже коли труну опустили в землю ніхто не наважився його виймати. Після смерті Володимира, священиків очолив Патріарх Філарет.
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Визначитись зі становищем церкви не змогли та на другому терміні Кучми. Знову заговорили про автокефалію лише за його помаранчевого наступника Віктора Ющенка. Він найактивніше з Президентів займався духовними питаннями. Хрести Ющенка могли б стати мемами, адже їх за нього поставили фактично на кожному в'їзді та виїзді в населені пункти.
Вперше почали офіційно оформлювати документи на отримання томасу. Щоправда, відео того звернення лишилось хіба що на російських каналах, які критикували Ющенка.
Віктор Ющенко з родиною в церкві
Комісія вселенського патріарха Варфоломія таки приїхала до Києва за Ющенка. Але лише помахала рукою бажанням відділитися. Наступник Ющенка – Віктор Янукович, церквою не займався. На свята ходив до Московського патріархату, але активно себе, як віруючого, не проявляв.
Цього року автокефалія знову на слуху. Тепер вже перший, другий і третій президенти навіть окремо виходять підтримувати таку ініціативу. Продовжує будувати свою кампанію навколо цього питання і президент Петро Порошенко.
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Йому вдалося знову запросити до Києва комісію з Константинополя, однак своє рішення вони оголосять не одразу. Тож гарантій знову немає, а церква Московського патріархату повноправно виводить на вулиці своїх вірян із портретами російського патріарха та царя Миколи ІІ.