17:48
28 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
27°C 19°C
  • неділя
    28°C 21°C
  • понеділок
    28°C 21°C
  • вівторок
    27°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Преподобна Поклонська. Політичне м'ясо росіян
Вєсті Кремля
22:25, 27 липня
Вєсті.UA. Боротьба Ляшка за президентське крісло. Не шоколадні поради Супрун
Вєсті.UA
21:37, 27 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Чому Україна за 27 років незалежності досі немає автокефальної церкви

244 Читать новость на русском

Петро Порошенко не перший піднімає питання автокефалії для української православної церкви. Про це заговорили, коли Україна ще тільки отримала незалежність, майже 27 років тому.

У 1991 році в Україні проголошено незалежність, але тільки політичну, а не церковну. В ті дні священнослужителі спробували й собі відділитися від Москви. Перший президент Леонід Кравчук у своїх заявах був нерішучим, тому ситуація вийшла з-під контролю.

Читайте також: Клімкін розповів про ймовірне місце хрещення Русі

Тоді митрополит київський Філарет офіційно просив автокефалію, тобто затвердження церкви Київського патріархату окремо, а не як крила Московського патріархату. Московські попи звісно були проти. Хоча до такого вже підготувались, бо Філарета та його прибічників оголосили розкольниками і позбавили сану.

Аби остаточно затвердити владу Московського патріархату, в 1992 році, в Харкові, проводять Собор на якому патріархом обирають Митрополита Володимира Сабодана. Відверто проросійський керівник відновлює в церкві усіх священиків, що не підтримали Філарета. Київський патріархат не зникає, але слабне.

Церква Релігія Хресна хода
Леонід Кучма, Патріарх Філарет і Леонід Кучма

В 1994 році президентом стає Леонід Кучма. У нього була чітка орієнтація на Москву та церкву Московського патріархату. Це зробило свою справу,  гоніння на так званих розкольників посилились і вилились в жорстоку провокацію – побиття похоронної процесії Київського Патріарха Володимира (Романюка) на Софійській площі в Києві.

Прихильники хотіли поховати його на території собору, однак коли це зробити не дозволили, тому викопали яму просто біля храму. Вже коли труну опустили в землю ніхто не наважився його виймати. Після смерті Володимира, священиків очолив Патріарх Філарет.

Читайте також: Назвали причину затримання прийняття томосу

Визначитись зі становищем церкви не змогли та на другому терміні Кучми. Знову заговорили про автокефалію лише за його помаранчевого наступника Віктора Ющенка. Він найактивніше з Президентів займався духовними питаннями. Хрести Ющенка могли б стати мемами, адже їх за нього поставили фактично на кожному в'їзді та виїзді в населені пункти.

Вперше почали офіційно оформлювати документи на отримання томасу. Щоправда, відео того звернення лишилось хіба що на російських каналах, які критикували Ющенка.

Ющенко церква Хресна хода
Віктор Ющенко з родиною в церкві

Комісія вселенського патріарха Варфоломія таки приїхала до Києва за Ющенка. Але лише помахала рукою бажанням відділитися. Наступник Ющенка – Віктор Янукович, церквою не займався. На свята ходив до Московського патріархату, але активно себе, як віруючого, не проявляв.

Цього року автокефалія знову на слуху. Тепер вже перший, другий і третій президенти навіть окремо виходять підтримувати таку ініціативу. Продовжує будувати свою кампанію навколо цього питання і президент Петро Порошенко. 

Читайте також: Автокефалія церкви в Україні: Вселенський патріарх зробив важливу заяву

Йому вдалося знову запросити до Києва комісію з Константинополя, однак своє рішення вони оголосять не одразу. Тож гарантій знову немає, а церква Московського патріархату повноправно виводить на вулиці своїх вірян із портретами російського патріарха та царя Миколи ІІ. 

Теги: Новини України релігія Хресна хода Річниця Хрещення Русі Петро Порошенко Віктор Янукович Леонід Кучма Леонід Кравчук
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
День Хрещення Русі в Україні: чому ця дата є важливою
сьогодні, 17:48 День Хрещення Русі в Україні: чому ця дата є важливою
Андрій Шляхтін 2607
Українські ЗМІ: чому в нашій країні важко знайти незаангажоване велике медіа
сьогодні, 17:00 Українські ЗМІ: чому в нашій країні важко знайти незаангажоване велике медіа
Віталій Дейнега
Остап Бендер – как пример того, каким должен быть антикоррупционер
сьогодні, 16:00 Остап Бендер – как пример того, каким должен быть антикоррупционер
Володимир Співаковський
Гепатити А, В і С: симптоми, лікування, профілактика
сьогодні, 15:16 Гепатити А, В і С: симптоми, лікування, профілактика
Юліана Вінтюк 17614
Кому вигідно перетворити війни з корупцією на війни антикорупціонерів
сьогодні, 15:00 Кому вигідно перетворити війни з корупцією на війни антикорупціонерів
Олександра Дрік
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
На Львівщині відкрили новий великий аквапарк: яскраві фото та відео
 21 червня , 13:45
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Екс-голкіпер збірної України переїхав з Криму до Києва
 8 грудня 2016 , 10:37
Топ-новини: Джеррард повернувся в "Ліверпуль", Колліна став головою суддівського комітету ФІФА
 21 січня 2017 , 07:30
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук