14:24
19 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      MH17 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРОГРАМИ ПАРТІЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін зробив пропозицію Лукашенку. Куди пропав алкоголь у Москві
      Вєсті Кремля
      21:35, 18 липня
      Вєсті. UA: Справжня стратегія Гройсмана. Зеленський приборкує олігархів
      Вєсті.UA
      20:25, 18 липня
      Гучні скандали, запеклі протистояння, кандидати-клони: що відомо про "мажоритарку" на Київщині
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Рух самавто у Союзі
      Згадати все
      00:46, 18 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      MH17 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРОГРАМИ ПАРТІЙ

      Чому в Україні відмінили парад на День Незалежності: заява радника Зеленського

      1195 Читать новость на русском
      Шефір пояснив, чому ОП вирішив відмовитись від параду на День Незалежності
      Шефір пояснив, чому ОП вирішив відмовитись від параду на День Незалежності / president.gov.ua

      В Україні відмінили проведення параду на День Незалежності. На думку чиновників Офісу Президента, парад є популізмом і способом показати швидку перемогу, тому не і потрібен. Проте, зараз влада розумує над альтернативними святкуваннями 24 серпня.

      Перший помічник президента Сергій Шефір в інтерв'ю LB.ua зауважив, що ймовірно, скасуванння параду було "емоційним" з боку Володимира Зеленського.

      Важливо: Зеленський назвав термін, коли очікує завершення війни на Донбасі

      "Може, це було емоційно. У мене засіли в голові спогади про Іловайський котел 2014 року. Тоді я чув і читав думки військових, що в зв'язку з парадом сталася та трагедія, що якісь війська або техніка не були вчасно відправлені на фронт. Тому парад як популізм, мені здається, не потрібен", – сказав Шефір.

      За словами помічника глави держави, наразі в Офісі президента роздумують над альтернативою параду на День Незалежності.

      Може, це суб'єктивне моє ставлення, але я вважаю, що парад як демонстрація сили хороша для країн на кшталт Росії, тоді як у нас в армії все недобре по відношенню до людей... Я вважаю, що парад – спосіб показати швидку перемогу. У нас таки не спринтерська дистанція,
      – додав чиновник.

      Окрім того, Шефір заявив, що президент РФ Володимир Путін може перестати проявляти агресію і сприяти поверненню миру в Україну. У Кремлі розуміють, що українська армія стала набагато сильнішою з того часу, коли РФ напала на Донбас і Крим.

      "Вона набагато сильніше, ніж в 2014 році. Путін може піти на мир, тому що армія, яка зустрічала опір з боку України в 2014 році, і сьогоднішня два різних рівні за бойовим досвідом, за оснащенням. Але ми також бачимо, чого ще не вистачає і як живуть солдати в АТО", підсумував він.

      Чому в Україні скасували парад на День Незалежності? Президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким параду на День Незалежності не буде. Грант назвав щорічний парад "помпезним і недешевим". Водночас преззидент запевнив, що святкування Дня Незалежності відбудеться – однак у новому форматі.

      Натомість гарант пропонує виділити 300 мільйонів гривень для премії українським військовим. Премії отримають і "солдати строкової служби, сержанти, офіцери – всі". Зеленський наголосив, що обов’язково гроші виділять військовим, які виконують завдання в зоні проведення операції Об’єданих сил.

      Минулорічний парад з нагоди 27-ї річниці Незалежності України та 100-ї річниці відродження Української державності мав назву "Марш нової армії". У ньому взяли участь понад 4,5 тисячі військовослужбовців та 250 одиниць військової техніки.

       

       

      blog_ava
      Скільки кандидатів у депутати зареєструвала ЦВК: кількість
      сьогодні
      9632
      Теги: Новини України Новини політики День Незалежності Володимир Путін Іловайська трагедія Війна на Донбасі Сергій Шефір Офіс Президента
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Куди піти у Будапешті: мальовничі місця європейської столиці
      сьогодні , 14:01 Куди піти у Будапешті: мальовничі місця європейської столиці
      Ірина Буртик 122
      Отряд Суркова: куратор "ЛДРН" отправляет своих на парламентские выборы
      сьогодні , 14:00 Отряд Суркова: куратор "ЛДРН" отправляет своих на парламентские выборы
      Фашик Донецький 216
      Як купити смартфон і не прогадати: конкретні моделі
      сьогодні , 08:30 Як купити смартфон і не прогадати: конкретні моделі
      2100
      Не зовсім нові обличчя: хто з одіозних попередників іде в Раду
      сьогодні , 13:45 Не зовсім нові обличчя: хто з одіозних попередників іде в Раду
      Світлана Попова 4245
      Скільки грошей з бюджету пішло на депутатів
      сьогодні , 13:35 Скільки грошей з бюджету пішло на депутатів
      Яніна Ткачук 1512
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук