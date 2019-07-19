Чому в Україні відмінили парад на День Незалежності: заява радника Зеленського

В Україні відмінили проведення параду на День Незалежності. На думку чиновників Офісу Президента, парад є популізмом і способом показати швидку перемогу, тому не і потрібен. Проте, зараз влада розумує над альтернативними святкуваннями 24 серпня.

Перший помічник президента Сергій Шефір в інтерв'ю LB.ua зауважив, що ймовірно, скасуванння параду було "емоційним" з боку Володимира Зеленського.

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"Може, це було емоційно. У мене засіли в голові спогади про Іловайський котел 2014 року. Тоді я чув і читав думки військових, що в зв'язку з парадом сталася та трагедія, що якісь війська або техніка не були вчасно відправлені на фронт. Тому парад як популізм, мені здається, не потрібен", – сказав Шефір.

За словами помічника глави держави, наразі в Офісі президента роздумують над альтернативою параду на День Незалежності.

Може, це суб'єктивне моє ставлення, але я вважаю, що парад як демонстрація сили хороша для країн на кшталт Росії, тоді як у нас в армії все недобре по відношенню до людей... Я вважаю, що парад – спосіб показати швидку перемогу. У нас таки не спринтерська дистанція,

– додав чиновник.

Окрім того, Шефір заявив, що президент РФ Володимир Путін може перестати проявляти агресію і сприяти поверненню миру в Україну. У Кремлі розуміють, що українська армія стала набагато сильнішою з того часу, коли РФ напала на Донбас і Крим.

"Вона набагато сильніше, ніж в 2014 році. Путін може піти на мир, тому що армія, яка зустрічала опір з боку України в 2014 році, і сьогоднішня – два різних рівні за бойовим досвідом, за оснащенням. Але ми також бачимо, чого ще не вистачає і як живуть солдати в АТО", – підсумував він.

Чому в Україні скасували парад на День Незалежності? Президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким параду на День Незалежності не буде. Грант назвав щорічний парад "помпезним і недешевим". Водночас преззидент запевнив, що святкування Дня Незалежності відбудеться – однак у новому форматі.



Натомість гарант пропонує виділити 300 мільйонів гривень для премії українським військовим. Премії отримають і "солдати строкової служби, сержанти, офіцери – всі". Зеленський наголосив, що обов’язково гроші виділять військовим, які виконують завдання в зоні проведення операції Об’єданих сил.



Минулорічний парад з нагоди 27-ї річниці Незалежності України та 100-ї річниці відродження Української державності мав назву "Марш нової армії". У ньому взяли участь понад 4,5 тисячі військовослужбовців та 250 одиниць військової техніки.