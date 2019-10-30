Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування

Олександр Дорошенко очолює громадську організацію, яка допомагає колишнім бійцям АТО в оформлені документів для отримання гарантованої від держави землі. Їм доводиться проходити сім кіл пекла – і жодної гарантії на результат. Серед членів його організації не назбирається і 1 % тих, хто успішно подолав це бюрократичне пекло.

Дорошенко навів статистику лише по одній, підконтрольній йому громадській організації: 120 воїнів АТО з Києва, які повернулись з війни з інвалідністю, на заяви щодо отримання ділянок отримали категоричні відмови.

Читайте також: Чому на Житомирщині купують "мертві" торфи та чи є там бурштин: розслідування

Зазвичай АТОшники перші звертаються до місцевих рад з проханням виділення земельної ділянки, на що їм відповідають або "так", або "землі нема". Була й історія, коли спочатку відшукалась вільна земля, і вже потім під неї знайшлися люди, які ніби звертались до держгеокадастру з заявами про виділення. І далеко не завжди вони були колишніми військовими з АТО.

Зазначимо, що ці 323 гектари землі, які забрали у держпідприємства, знаходяться у Києво-Святошинському районі – передмісті Києва. Сотка землі там вартує 1500 доларів. Отже, мова йде про куш у десь 50 мільйонів доларів.

Як провернули зухвалу схему?

Схема реалізовувалась у декілька етапів. Етап перший – керівники районних підрозділів київського обласного держгеокадастру, які безпосередньо займаються моніторингом та пошуком вільних держземель, знайшли ділянку у "Пущій-Водиці" на 323 гектари та вивели її з балансу держпідприємства.



Ділянка у ДП "Пуща-Водиця"

Згодом почалися махінації. Так, на сотнях гектарів, що колись були яблуневими садами, вже давно височіють квартали висоток.

Журналісти з’ясували, що "Пуща-Водиця" колись віддала частину своїх земель у Києві під забудову житла, за що мала б отримати частину квартир у новобудовах. Але посадові особи "Пущі-Водиці", схоже, просто "забули" укласти інвестиційні договори і квартир не отримали.

Хто вкрав землі на ДП "Пуща-Водиця"? У 2016 році ГПУ виявила, що у "Пущі-Водиці" вкрали 350 гектарів землі. Взагалі, хто тільки не дерибанив агрокомбінат "Пуща-Водиця". Це і люди з оточення "радикала" Сергія Скуратовського та ексголови Держземагентства Сергія Тимченко, і навіть Юрій Іванющенко, більш відомий як "Юра Єнакієвський". І здебільшого агрокомбінат відмовлявся від тої землі самостійно.

Як "відмивали" вкрадену у держпідприємства землю?

Другий етап у цій схемі, за версією СБУ, полягав у тому, що чиновники держгеокадастру знайшли 163 підставні особи, частина з яких справді мали статус учасника АТО.

Ось хронологія подій:

• У червні цього року 163 людини написали заяви до головного управління держгеокадастру Київської області для отримання двох гектарів земель під ОСГ. Яка частина із заявителів – справжні воїни АТО – невідомо.

• Як не дивно, але усі до одного клопотання вмить були погодженні і в один день – 30 липня цього року. Керівниця геокадастру у Київській області Людмила Приходько поставила візи на наказах про передачу колишньої землі ДП "Пуща-Водиця" цим 163 особам у приватну власність.



На землі у "Пущі-Водиці" претендували 163 підставні особи

• Вже за два тижні – 14 серпня 2019 року 70 з 323 гектарів були внесені у статутний капітал такого собі ТОВ "Фермери Київщини". Як не дивно, у реєстрі Мін’юсту немає жодної інформації про цю ТОВку. Тобто компанія виявилась фантомом або ж вона могла зникнути із реєстру в результаті рейдерства.

Красномовний факт, що вказує на аферу – оформленням права власності на цю земельну ділянку, яку забрали у держпідприємства, займалось комунальне підприємство "Агенція адміністративних послуг" з Борисполя. Коли ми завітали туди спитати, для чого реєстратори оформлювали землю у зовсім іншому районі Київської області, то працівник КП просто втік.

Читайте також: Чому Шулявський міст ніяк не можуть добудувати та куди поділися мільйони: шокуюче розслідування

Журналісти не могли не завітати й у самий держгеокадастр Київської області, який, за версією СБУ, приймав активну участь у привласненні землі ДП "Пуща-Водиця", але керівника не знайшли.

Яка мета афери? За словами експертів, цілком ймовірно, що в майбутньому вся ця земельна ділянка у сотні гектарів піде під забудову. А головний цинізм у цій історії полягає у тому, що поки одні фейкові АТОшники та їх такі ж сумнівні організації отримують сотні гектарів державної землі на дурняка і швидко, іншим, справжнім бійцям доводиться чекати на власні ділянки роками.