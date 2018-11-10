Чому затримали віце-прем’єра окупованого Криму Нахлупіна та чи причетний до цього Аксьонов

Адвокати Віталія Нахлупіна – віце-прем’єра Криму, підконтрольного Росії, просять пом'якшити запобіжний захід для затриманого. Чиновника затримали в Москві за хабарництво і триматимуть під вартою у СІЗО до грудня.

За освітою він стоматолог, а згодом став бізнесменом. Родом Віталій Нахлупін – з Макіївки, Донецької області, а керувати до Криму його відправив екс-президент України Віктор Янукович.

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Після анексії Криму його команда поїхала з півострова, але Нахлупін залишився, а у 2016 році став віце-прем’єром у підконтрольному Кремлю Уряді, в його руках – фінансові потоки з Москви.

Нахлупін залишився через те, що він знайшов собі покровителів у Москві. Тому він продовжував контролювати фінансові потоки, відповідно йому підійшла ця "перепідконтрольність",

– сказала політологиня з окупованого Криму Євгенія Горюнова.

Нахлупін часто проводив семінари для кримських чиновників, а на переговорах до Аксьонова звертався на "ти".

У 2014 він задекларував майже 49 мільйонів рублів річного прибутку ( це близько 740 тисяч доларів), а вже знизився до майже 2 мільйонів рублів. Також на нього записана одна квартира та 6 автомобілів.



Задекларовані статки Нахлупіна

Арештували Нахлупіна 17 жовтня та звинуватили у систематичному хабарництві, сума – 5 мільйонів рублів. У СІЗО він проведе близько 2 місяців. Колишній радник іншого віце-прем’єра так званого Уряду Криму Володимир Гарначук підозрює, що Москва шукає гроші, виділені на будівництво доріг в окупованому Криму. Його попередника Олега Казуріна також заарештували та теж звинуватили в хабарництві.

Проте арешт Нахлупіна не означає, що стілець захитався і під Сергієм Аксьоновим, бо той заручився підтримкою ФСБ Росії Бортникова. Аксьонов запевняє, що давав російській спецслужбі навіть власні гроші для затримання хабарників.

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Посаду Нахлупіна Аксьнов тепер розділив на дві: за економічний блок відповідатиме Ірина Ківіко, а розподіляти гроші буде Євген Кабанов – один із найбільших та найскандальніших забудовників на півострові.

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