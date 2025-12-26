Довгострокова проблема: у Чорному морі пляма олії розтягнулася вже на десятки кілометрів

Після російських атак в акваторії Чорного моря на Одещині зафіксували маслянисті плями. Наразі ця пляма завдовжки вже 55 кілометрів та дісталася Санжейки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

Що зараз відбувається на узбережжі Чорного моря?

Д​иректор науково-дослідної установи "Український науковий центр екології моря" Олег Гриб розповів, що пляма олії вже досягнула пляжу Чорноморська.

Станом на сьогодні, вона зафіксована в Санжейці. За даними фактичних спостережень, ми відстежуємо розміри та рух плями. Сьогодні вже довжина плями здовж берега становить 55 км, а площа – майже 130 кілометрів квадратних,

– пояснив він.

За словами фахівців, забруднення одеського узбережжя є довгостроковою проблемою" хоча олія й має рослинне походження.

Ситуацію в морі також прокоментував головний науковий співробітник Державної установи "Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України" Сергій Степаненко. Він зазначив, що головним екологічним наслідком потрапляння олії в море є покриття води плівкою, що припиняє обмін киснем між атмосферою та морським середовищем.

Звідки взялися ці плями?