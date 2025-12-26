Укр Рус
26 грудня, 10:53
2

Довгострокова проблема: у Чорному морі пляма олії розтягнулася вже на десятки кілометрів

Поліна Буянова
Основні тези
  • Після атак Росії в Чорному морі на Одещині зафіксували маслянисті плями, що розтягнулися вже на 55 кілометрів.
  • Експерти зазначають, що олія покриває воду плівкою, що порушує обмін киснем між атмосферою та морським середовищем.

Після російських атак в акваторії Чорного моря на Одещині зафіксували маслянисті плями. Наразі ця пляма завдовжки вже 55 кілометрів та дісталася Санжейки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

Що зараз відбувається на узбережжі Чорного моря?

Д​иректор науково-дослідної установи "Український науковий центр екології моря" Олег Гриб розповів, що пляма олії вже досягнула пляжу Чорноморська. 

Станом на сьогодні, вона зафіксована в Санжейці. За даними фактичних спостережень, ми відстежуємо розміри та рух плями. Сьогодні вже довжина плями здовж берега становить 55 км, а площа – майже 130 кілометрів квадратних, 
– пояснив він.

За словами фахівців, забруднення одеського узбережжя є довгостроковою проблемою" хоча олія й має рослинне походження.

Ситуацію в морі також прокоментував головний науковий співробітник Державної установи "Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України" Сергій Степаненко. Він зазначив, що головним екологічним наслідком потрапляння олії в море є покриття води плівкою, що припиняє обмін киснем між атмосферою та морським середовищем.

Звідки взялися ці плями?

  • Витік соняшникової олії у воду стався внаслідок влучань по об'єктах зберігання. Попри встановлення захисних бар'єрів, повністю локалізувати витік не вдалося. 
     

  • Через постійні повітряні тривоги та ракетні удари, зокрема балістикою, роботи з ліквідації наслідків доводилося переривати, що й призвело до потрапляння речовини в море.
     

  • Наразі ситуацію в акваторії постійно моніторять, до реагування залучені міська та обласна військові адміністрації, а також профільні служби. Окрему увагу також приділяють порятунку птахів, які постраждали від забруднення. 