Як сьогодні виглядає Прип'ять: репортаж 24 Каналу з мертвого міста, де час зупинився, а війна – ні

Цього року Чорнобильській катастрофі – 40 років. Ще до повномасштабного вторгнення зона відчуження потроху перетворювалася на комерційно-туристичний обʼєкт та втрачала свою таємничість. До Припʼяті возили туристів, які особливо зацікавилися зоною після серіалу 2019 року Крейга Мейзіна та Югана Ренка. У Чорнобилі працювали науковці. А в решту зони нелегалом ходила сталкерська тусовка.

Велика війна змінила все. Росіяни окопалися у Рудому лісі та розграбували наукове устатковання в Чорнобилі та загалом по зоні. На щастя, окупація зони тривала недовго, лише місяць. Найгірше – Припʼять тепер не є єдиним містом-привидом в Україні. До неї доєдналися Бахмут, Вугледар, Покровськ та ще десятки міст, містечок та сіл, які знищили росіяни.

Чи стає від цього меншою катастрофа Чорнобиля? Не стає. Але порівняно з війною (хоч вона і торкнулася цього місця) зона ЧАЕС нині – тихий і спокійний музей просто неба. 24 Канал відвідав Припʼять у престурі, організованому Державним агентством з управління зоною відчуження, та показує, як виглядає місто-пустка напередодні сорокових роковин трагедії.

Як зустрічає Припʼять?

Зона нині – переважно військовий обʼєкт, тому про дорогу від КПП "Дитятки" до Прип'яті повз Чорнобиль та ЧАЕС можна сказати лише те, що там багато тварин. Коні Пржевальського, олені, зайці… 40 років екосистеми зони живуть майже без людей.



Знамените колесо огляду в Прип'яті / фото Льва Шевченка, 24 Канал

Природа повернулася й на північ Київщини, коли під час битви за Київ гирло річки Ірпінь розлилося до свого первісного стану. Тепер там живуть десятки чапель та лелек.

Центральна площа та парк розваг / Фото Льва Шевченка, 24 Канал

Якщо казати чесно, фото Припʼяті та зони було забагато в інфопросторі в роки перед великою війною. Тиражування світлин будівництва арки, будинків із гербами УРСР та СРСР, решток магазинів та шкіл знищило ексклюзивність цього місця. Ти знаєш наче кожну точку в Припʼяті, хоч ніколи тут не був. Добре, що кіношна Припʼять із серіалу "Чорнобиль" не має нічого спільного з реальною. Один зі спальних районів Вільнюса, проспект Івасюка на Оболоні та площа Знань київського Політеху були не дуже вдалими майданчиками для знімання та зовсім не схожі на місто ЧАЕС.

Центральна площа Припʼяті: дивіться відео



Житловий будинок / Фото Льва Шевченка, 24 Канал

Припʼять – один з радянських атомоградів. Це стандартні міста при атомних електростанціях, які будувалися за схожими проєктами та забудовувалися одними й тими самими серіями будинків, попри те що в кожній республіці та кожному регіоні були свої проєкти.

Будівля ресторану / Фото Льва Шевченка, 24 Канал

Наприклад, у Припʼяті лише три київських будинки – дві білі 16-поверхівки на вулиці Лесі Українки та одна девʼятиповерхівка на проспекті Будівельників. Решта – регіональні та російські проєкти, які будувалися централізовано всюди при електростанціях.



Такі самі будинки є у Славутичі, Вараші, Нетішині, Південноукраїнську, тимчасово окупованих Енергодарі та Щолкіному в Криму (де мали збудувати Кримську АЕС). А також – у Вишгороді, Ладижині та містечках при ГЕС та ТЕС. Найхарактерніші будинки – 16-поверхівки з гербом та червоні девʼятиповерхівки-вежі.

Радянські артефакти Прип'яті / Фото Льва Шевченка, 24 Канал

У якому стані Припʼять у 2026 році?

Місто дуже важко пережило холодну зиму 2026-го, кажуть в агентстві з управління зоною відчуження. Все більше будівель руйнуються до критичної точки. Уже зруйнована перша школа, на черзі третя, яка після зими сильно протікає. Палац культури "Енергетик", центральний об'єкт міста, засипаний будівельним сміттям, уламками скла та гіпсу. Де-не-де видно рештки радянських розписів стін.



Мозаїка на пошті та будинок з написом "Хай буде атом робітником, а не солдатом" / Фото Льва Шевченка, 24 Канал

У третій школі та басейні "Лазурний" / Фото Льва Шевченка, 24 Канал

У третій школі на вулиці Спортивній розкидано сліди радянської освіти – пропагандистські віршики з підручників, сторінки з Леніним, гумовий пупс та зошити. У басейні "Лазурний" поруч – прогнилий паркет, аварійні сходи та тривожна порожнеча чаші басейну. Поруч – житлові будинки наче в ідеальному стані: однакові вікна, чисті білі фасади. Поки не підійдеш ближче.

Загалом місто перетворилося на ліс з коробками будинків. Власне, це і нівелює атмосферу трагедії, перетворює пустку на ліс, у якому просто дивом опинилися охайні радянські багатоповерхівки. Тут метровий шар листя та гілок, співають пташки, в небі літає сокіл, а серед гілок раптом визирає мозаїчний Прометей.

Мозаїки на магазині "Струмок" та на кінотеатрі "Прометей" / Фото Льва Шевченка, 24 Канал

Де найстрашніше в Припʼяті?

Найбільш "попсовий" обʼєкт Припʼяті, звісно, центральна площа. По колу – готель "Полісся" з вивіскою та характерним козирком на даху, колонада, палац культури "Енергетик", ресторан та універсам, дві висотки з гербами, будинок із написом: "Хай буде атом робітником, а не солдатом", та рожевий будинок із магазином "Райдуга".

Всередині універсаму / Фото Льва Шевченка, 24 Канал

На диво, найважче враження справляє універсам. Для тих, хто не застав радянську торгівлю: це аналог супермаркету, такі магазини працювали в Україні до початку 2000-х. Величезний зал з кахлями, вивісками відділів на кшталт "Тваринні жири" та металевими візками повертає в дитинство. Але, на відміну від 1990-х, тут апокаліптичний безлад. Якийсь радянський варіант Last of us.

Будинок з надписом: дивіться відео



Захід сонця над Припʼяттю / Фото Льва Шевченка, 24 Канал

Втім, варто вийти з універсаму – і перед тобою знову місто-заповідник із запахом хвої та співом пташок. Тут досі небезпечно – радіоактивна пляма може зустрітися будь-де серед міста. Але порівняно з війною – це ніщо.