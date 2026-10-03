Бояться нової атаки на Кримський міст: Чорноморський флот Росії – у підвищеній готовності

Командування Чорноморського флоту Росії перевело підрозділи в режим підвищеної бойової готовності та наказало істотно збільшити частоту патрулювання акваторії Чорного моря. Окупанти побоюються нових масштабних комбінованих атак Сил оборони України, приурочених до річниці удару по Кримському мосту.

Про це повідомляє партизанський рух АТЕШ із посиланням на власні джерела серед військовослужбовців та офіцерів штабу.

Чому росіяни бояться 8 жовтня?

Окупаційне командування віддало наказ негайно підвищити інтенсивність навчань із відбиття морських загроз.

Особовий склад військово-морських частин розгортає додаткові сили для патрулювання акваторії та відпрацьовує злагодженість дій.

Головний акцент під час вишколу робиться на оперативній взаємодії між операторами безпілотних літальних апаратів, підрозділами протиповітряної оборони, розрахунками радіоелектронної боротьби та екіпажами патрульних катерів.

Очікування комбінованих атак до 8 жовтня

Російське командування розглядає як високий ризик активізацію Сил оборони України навколо символічних дат, зокрема 8 жовтня, коли виповнюється річниця удару по Кримському мосту.

Окупанти переконані, що українські військові готують нову серію масштабних комбінованих ударів у цей період.

На флоті побоюються, що цілями атак можуть стати не лише безпосередньо об'єкти мостового переходу, а й кораблі Чорноморського флоту в пунктах базування, логістичні маршрути постачання та судна так званого тіньового флоту.

Через це військові підрозділи Росії залучені до постійного чергування в режимі максимальної готовності.

Раніше ми вже писали про ймовірність ударів по Кримському мосту. Адже попри тривалі очікування, ключовий символ російської окупації Криму досі не зазнав знищення.

Водночас, за словами заступника начальника ГУР МО Вадима Скибицького, через суттєву перебудову ворожої логістики ця важлива транспортна артерія вже втратила своє колишнє значення для військових потреб Росії.