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Чотири роки президентства Порошенка: які обіцянки ще досі не виконані

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25 травня у 2014 році Петру Порошенку довірили країну, яка вже перебувала у стані війни. Він обіцяв за лічені дні завершити Антитерористичну операцію, побороти корупцію, змінити виборчу систему, а й навіть продати свій бізнес.

За чотири роки президентства рейтинг Порошенка впав в декілька разів. Соціологи дають йому не більше 10% на президентських виборах у 2019 році.

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А у другому турі прогнозують програш майже усім ймовірним кандидатам. Що й не дивно, бо окрім того що не зумів виконати обіцянок Петро Порошенко ще й потрапив у декілька корупційних скандалів. З журналістських розслідувань українці постійно дізнаються про не зовсім законне збагачення "друзів" президента, про його офшори та про дорогі відпочинки.

Важко довго обманювати велику кількість людей. У 2014 році Порошенко пообіцяв закінчити війну, позбутися свого бізнесу і т. д., але це досі не виконано,
– зазначив народний депутат Ігор Луценко. 

Втім Петро Порошенко деякі обіцянки все ж виконав. Наприклад, Україна отримала безвізовий режим до Євросоюзу, закладені реформи децентралізації, освіти та медицини. В Україні з'явилася армія, яка входить в десятку кращих у Європі.

Але зараз перед Порошенком стоїть чи не найбільше випробування за чотири роки – створення незалежного антикорупційного суду, від якого залежить наша співпраця з МВФ. Втім, схоже з цим питанням український президент не поспішає.

І хоча депутати взялися за розгляд його закону у другому читанні, наразі обранці подолали лише сім з половиною сотень поправок, а це третина від запропонованих.

Автор: Анастасія Кримова
Теги: Законопроект Новини України Новини політики Президент України Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
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