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Володимир Співаковський

Что делать, если ваш ребенок не поступил в университет в этом году

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Когда не поступил в ВУЗ
Когда не поступил в ВУЗ / facebook

Спросили, что делать, если ребенок никуда не поступил? Не беда, вариантов есть несколько.

Первый. Расстроиться, впасть в депрессию, обвинять всех вокруг, проклинать судьбу и навсегда разочароваться в людях и в мире.

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Второй. Принять эту неприятность к сведению и рассмотреть несколько выходов из создавшегося положения. Может даже окажется, что не все так плохо. Миллионы людей не поступили в первый год, и они не ощутили впоследствии особых потерь. Наоборот, потом всем рассказывали, что так даже и лучше вышло.

Третий. Учесть, что (как бы это сказать помягче), наше отечественное образование в целом очень слабое, и проучившись 5-6 лет, вы ничего не будете знать и уметь, да и работы не будет. Поэтому рассматриваем следующую опцию…

Четвертый. Если есть мозги и характер, или хотя бы одно из этих двух качеств, то стоит устремиться в какой-нибудь европейский вуз, польский, чешский или немецкий. Там практически бесплатно и много денег не надо, а перспективы гораздо более радужные. Тысячи уехали и не жалеют.

Пятый. Пойти по пути моды и пользы. Поступить в какой-нибудь университет онлайн, дистанционно, желательно западный, их сейчас много. Если есть проблемы с английским языком, то тут надо решить для себя принципиальную вещь: зачем вам вообще высшее образование, если у вас не будет свободного английского? В наше время это уже просто обязательно. Так что вперед, в онлайн.

Шестой. Пойти работать. С моей точки зрения, это самый крутой выход, так как понимание "работы" сейчас ценится гораздо выше, чем любой диплом. Поэтому если будете выбирать, где работать, то выберите компанию своей мечты и идите туда на любую должность, хоть самую мизерную. Потому что ротация кадров сейчас настолько быстрая, что вы сможете даже продвинуться по службе. А потом уже понять, на кого учиться, где и как.

Седьмой. Сесть на шею папе с мамой и целый год делать им нервы.

А вообще, не вешайте нос, ребята. Раньше на эту тему даже песенка была такая: "Если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло". Университет, в который вас не приняли, это и есть та невеста…

Из каждой неудачи сумей извлечь удачу.

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Автор: Володимир Співаковський
Теги: Новини політики Публікації Новини України Діти і неповнолітні Освіта Міністерство освіти та науки України
Джерело: Владимир Спиваковский
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