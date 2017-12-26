Что общего между донецкими и ливийскими террористами

С момента уничтожения малазийского Boeing в небе над Донбассом прошло три с лишним года. Все это время идет расследование. И если вам кажется, что оно идет слишком долго – вы ошибаетесь.

Лето 2014 года. Бои на Донбассе. Каждую неделю боевики сбивают один украинский самолет. Почему не сбивать, если Москва поставила им "Буки"? А потом что-то пошло не так. И ракета убивает 298 пассажиров малазийского Boeing. С тех пор россияне кричат, что это сделала Украина. Забывая о том, что украинское ПВО не участвовало в боях. Не было смысла потому, что Москва не поставляла боевикам авиацию.

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А еще Кремль кричит, что нет доказательств. Мол, три года прошло – а расследование до сих пор не закончено. Они просто забыли про Локерби.

Декабрь 1988 года. Американский Boeing взлетает в Лондоне. Через час внутри его срабатывает бомба. Обломки падают на шотландский городок Локерби. Это дело расследовали три долгих года.



Трагедия в Локерби

Оказалось, что бомбу заложили ливийцы. Муаммар Каддафи все отрицал – и получил санкции. В 1999 году он не выдержал и выдал подозреваемых. В 2003 году – согласился выплатить компенсацию в обмен на снятие санкций. Правда его режим это не спасло. А в 2011 году в Ливии началась гражданская война. Каддафи убили и за него никто не заступился.



Муаммар Каддафи – ливийский государственный и военный деятель

Пример Локерби доказал – авиакатастрофы такого масштаба расследуются долго. Особенно, если расследования чреваты большими последствиями в виде международных санкций. Причем, отличие Локерби от Донбасса в том, что в Шотландии доступ к обломкам самолета не был затруднен – в отличие от украинской ситуации, когда Boeing рухнул на территорию, подконтрольную боевикам.

Москва любит говорить, что ее участие в войне на Донбассе не имеет подтверждений. Кремль подчеркивает, что прямых доказательств нет. Да, приказов о вводе войск в Украину никто не видел, но это ровным счетом ничего не значит. Потому что косвенных доказательств хоть отбавляй.

Мы видели заявления НАТО, которое публиковало снимки того, как российская бронетехника пересекает границу. Мы слышали заявления лидера боевиков Захарченко, который благодарил российских военных, приехавших воевать за Донбасс. Мы видели бурятских танкистов в Иловайске и Дебальцево.



Крушение малазийского Boeing на Донбассе

И международное право устроено так, что косвенных доказательств порой бывает вполне достаточно. Вторая мировая началась с Глявицкого инцидента. Солдаты СС переоделись в польскую форму и напали на немецкую пограничную радиовышку. Это дело расследовали только после войны – когда стали доступны немецкие архивы.

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Но в 1939 году все понимали, что это дело рук Берлина. Потому что перед этим Германия аннексировала Австрию и Судеты. Точно так же, как перед вторжением на Донбасс Россия аннексировала Крым.

Тема малазийского Boeing не закрыта. Напротив – самые драматичные моменты нам лишь предстоят. Иногда мельница истории мелет медленно. Но от этого не перестает быть менее неотвратимой.