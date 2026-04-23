Вона повернулася: в Інституті зоології вперше прокоментували резонансне відео з "чупакаброю"

У четвер, 23 квітня, українські ЗМІ та телеграм-канали поширили відео з нібито "поверненням чупакабри". Втім, цього разу обійшлося без містики: невідома істота, найімовірніше, була звичайною лисицею або собакою.

Про це 24 Каналу розповіли в Інституті зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України.

Чи повернулася чупакабра?

Як повідомляють ЗМІ, дивну істоту помітили в селі Угорники на Івано-Франківщині: серед білого дня вона з'явилася просто біля приватних будинків.

Очевидці розповіли, що тварина за розмірами нагадувала велику собаку, але виглядала досить дивно – мала довгі кінцівки та хвіст, а також нетипові риси морди. Саме ці особливості й викликали занепокоєння у місцевих жителів, адже тварина не була схожа на звичних для цієї місцевості.

"Чупакабра" прийшла на Прикарпаття

В Інституті зоології НАН України зазначили, що на кадрах може бути лисиця або собака, уражена демодекозом – захворюванням, яке суттєво змінює зовнішній вигляд тварини.

За словами фахівців, такі випадки є доволі поширеними, зокрема через зростання популяції лисиць і безпритульних собак.

Експерти пояснили, що демодекоз може призводити до значного випадіння шерсті, через що тварина фактично лисіє.

Довідка. Демодекоз – це паразитарне захворювання шкіри, спричинене кліщами роду Demodex. Воно вражає волосяні фолікули та сальні залози, викликаючи випадіння шерсті, подразнення шкіри та загальне погіршення стану тварини.

Нагадаємо, про так звану "чупакабру" в Україні почали говорити ще на початку 2000-х, однак найбільшу популярність ця істота здобула в 2009 – 2010 роках.

Зокрема, у 2009 році подібні історії активно ширилися в Тернопільській області: місцеві жителі повідомляли про невідому тварину, яка нібито масово нищила кролів – їх знаходили задушеними, без крові та акуратно складеними в одному місці.

Згодом схожі повідомлення надходили і з інших регіонів – Чернігівської, Запорізької та Волинської областей. Деякі очевидці навіть стверджували, що бачили істоту на власні очі.

Варто зазначити, що назва "чупакабра" походить з іспанської і буквально означає "той, що висмоктує кров кіз" або "козячий вампір". У світі перші повідомлення про цю істоту з'явилися у 1975 році в Пуерто-Рико: тоді на одній із ферм за ніч загинули всі кури, причому, як стверджувалося, вони були повністю знекровлені.

