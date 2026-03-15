Де пройдуть мокрий сніг і дощі, і як зміниться погода з початком нового тижня

Сонячна та суха погода, яка встановилися в Україні на початку березня, поступово змінюється. На початку нового тижня прийде більше хмарності, зниження атмосферного тиску та температури, можливі незначні опади.

Попри це, утворення снігового покриву не буде через плюсові температури, за винятком високогір'я Карпат. Про це свідчить прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.

Якою буде погода у будні?

У понеділок, 16 березня, у східних областях можливі незначні дощі. Уночі температура повітря буде -2…+3 градусів, у південних областях вона становитиме +2…+7 градусів, удень прогнозують +8…+13 градусів.

У вівторок, 17 березня, у західних та східних областях пройдуть невеликі, місцями помірні дощі. У Карпатах та на Прикарпатті вони будуть з мокрим снігом. У нічні та ранкові години можливе виникнення туману.

Температура повітря у нічний час коливатиметься в межах -2…+3 градусів, протягом дня очікується +7…+12 градусів, у північно-східній частині, а також на крайньому заході синоптик прогнозує +2…+7 градусів.

У середу, 18 березня, можливий дощ та мряка, у північних і західних регіонах – дощ із мокрим снігом. Температура вночі буде -2...+3 градусів, удень +5...+10 градусів, у південно-західних регіонах – +7...+12 градусів.

У четвер, 19 березня, згідно з прогнозом, у північних і західних областях будуть незначний мокрий сніг і дощ. У Криму та Приазов'ї подекуди можливе посилення вітру, зі швидкістю від 15 до 17 метрів за секунду.

Температура повітря уночі становитиме -3...+2 градусів, у денні години вона коливатиметься в діапазоні +5...+10 градусів, водночас у Приазов'ї та на Закарпатті прогнозують підвищення до +11...+14 градусів.

У п'ятницю, 20 березня, у західних та північних областях буде незначний мокрий сніг та дощ. Температура вночі буде -3...+2 градусів, вдень – +5...+10 градусів, у Приазов'ї та на Закарпатті пригріє до +11...+13 градусів.

Як зміниться погода наприкінці тижня?

У суботу, 21 березня, у південно-східній частині буде незначний дощ, а місцями – туман. Температура повітря вночі буде -2…+3 градусів, удень прогнозують +5…+10 градусів, у Криму та на Закарпатті +11…+13 градусів.

У неділю, 22 березня, істотних опадів в Україні не передбачають. Температура повітря вночі становитиме -3...+2 градусів, удень вона коливатиметься в межах +7...+12 градусів, на Закарпатті пригріє до +14 градусів.

Корисно! Плануй день без сюрпризів. Перевір погоду у своєму населеному пункті у сервісі Погода від 24 Каналу.

