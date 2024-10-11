Українські розвідники отримали шведські катери: у ГУР розповіли, на що здатна ця техніка

Українські розвідники отримали нові швидкісні броньовані десантно-штурмові катери Combat Boat-90. Шведські судна посилили оперативні можливості спецпризначенців на морі.

Катери були придбані за 165 мільйонів гривень. Їх передали спецпризначенцям ГУР МО України у червні 2024 року в межах мілітарної ініціативи "Сталевий фронт" компанії Метінвест, кажуть у Головному управлінні розвідки.

Дивіться також Виведення з ладу тральника "Алєксандр Обухов": у ГУР розкрили деталі спецоперації

На що здатні шведські "Дракари"

Цей катер завдовжки 14.9 метра та завширшки 3.8 метра зданий розвивати швидкість до 43 вузлів. При цьому він може перевозити до 21 бійця в повному бойовому спорядженні або 4.5 тонни вантажу.

CB-90 озброєні кулеметами та гранатометами, за потреби можуть бути оснащені малими протикорабельними ракетами, морськими мінами та глибинними бомбами.

Їх назвали "Дракарами" в честь кораблів вікінгів. Катери можна застосовувати для десантних операцій, спостереження за акваторією, патрулювання. Також вони можуть виконувати роль плавзасобів вогневої підтримки.

Командир десантно-штурмового катеру "Дракар" морського центру "Вікінг" ГУР Сергій каже, що перевагами цієї техніки є її маневреність, швидкість та багатофункціональність.

З її допомогою можна виконувати різні поставлені задачі: як логістичні ― перевезення боєкомплекту, людей, різного роду вантажу, так і патрулювання. З кваліфікованим екіпажем катер може виконати будь-яку поставлену задачу,

– зазначає він.

Він додав, що "Дракар" достатньо броньований, аби захистити від куль та уламків. Крім цього катер має значний запас ходу у 300 морських миль.