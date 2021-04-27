У путінських своє розуміння: як Росія програла з вакциною від COVID-19

Коли бізнес змішався з пропагандою. Чим далі йде вакцинація від ковіда в Європі, тим більше стає зрозуміло, що РФПІ з його главою Дмитрієвим спочатку невірно вибрали стратегію просування "Супутника V". Далі читайте російською.

Сегодня прагматичная Ангела Меркель заявила о регистрации препарата в ЕС:

"Если этот допуск будет получен скоро, то имеет смысл купить дозы "Спутника". Если это произойдет только через несколько месяцев, то у нас будет уже достаточно вакцин, от этого будет зависеть вопрос, сколько нам еще надо заказывать".

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Как видно, нет в Германии аллергии на "Спутник V" при всех политических разногласиях – здоровье своего населения дороже.

Надо было год назад, вместо того, чтобы пропаганду запускать о спасении мира, срочно мчаться в ЕС, отложив в сторону политику – вести переговоры на уровне сообщества и с отдельными странами, договариваться о производстве.

И, конечно, заранее, на стадии создания вакцины, имея в виду европейский рынок – соблюдать все европейские требования.

У Путина опоздали с вакциной от COVID-19 / Фото УП

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Вместо этого занимались пропагандой, попытками расколоть ЕС вакциной (Венгрия и Словакия).

Орали про заговор, запустили тезис про вакцинные войны.

В итоге, похоже, что опоздали. Хорошо еще, если удастся запрыгнуть в последний вагон.

Между прочим, если бы был избран такой прагматичный подход, то по результату это было бы выигрышно и с политической точки зрения. Но у путинских свое понимание.