COVID-19 не зник: ВООЗ вважає, що війна в Україні може погіршити пандемію

Всесвітня організація охорони здоров’я в неділю, 13 березня, заявила про стурбованість тим, що війна в Україні може погіршити пандемію COVID-19.

З цієї причини ВООЗ намагається зробити більше для обмеження поширення інфекційних захворювань.

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Хоч захворюваність в регіоні зменшилася у порівнянні з попереднім тижнем, але існує значний ризик серйознішого перебігу захворювання та смерті через низький рівень вакцинації в Україні. У ВООЗ повідомили, що серед понад 2 мільйонів тих, хто втік з країни в сусідні райони – регіони із низьким рівнем вакцинації.

За даними Our World In Data, рівень вакцинації від COVID-19 в Україні становить близько 34%, а в сусідній Молдові – близько 29%.

З 3 по 9 березня в Україні та сусідніх країнах зафіксовано 791 021 новий випадок захворювання і 8 012 нових випадків смерті, йдеться у звіті ВООЗ, опублікованому в неділю.

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