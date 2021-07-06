Росіянам дозволяють лише "путінський шмурдяк"

Ситуація з пандемією КОВІДа-19 в Росії, від самого її початку до сьогоднішнього дня – це черговий злочин путінського ОЗУ, і чергове масове вбивство. Це – якщо в цілому. Далі читайте російською.

А в частности, еще одно преступление этой ОПГ заключается в том, что Путин не разрешает в России никаких других вакцин, кроме того, что в народе теперь называется "путинский шмурдяк".

Не пропустите Русского языка не существует

Эта пандемия вообще войдет в будущие учебники истории России

Как пандемия, с которой в путинской России боролись, не торопясь, исключительно путинским шмурдяком, основанным на технологиях XX века, и изготовленного с ненадлежащим качеством.

Недопуск западных, особенно новейших мРНК-вых вакцин, является еще большим преступлением, чем кажется на поверхности: ведь если бы дело было только в недопуске мировых гигантов, таких как Pfizer, но при изобилии аденовирусного путинского шмурдяка, можно было бы российскому народонаселению колоть и путинский шмурдяк, хоть добровольно, хоть насильно, раз российскому народонаселению нравятся такие садомазохистские отношения с путинской ОПГ.

Но ведь этого дер*мового аденовирусного путинского шмурдяка просто тупо нет, на незамедлительную вакцинацию 70% российского народонаселения!

Тупо нет, и все! И уже не будет

Потому что 300 миллионов доз (по два укола) путинского шмурдяка не нужны через 5 или 10 лет, они нужны сейчас, причем одинакового высокого качества, при правильном хранении, со всей логистикой на всю территорию РФ. Этого нет и не будет. Как не будет Pfizer/BioNtech, Moderna, AstraZeneca, Janssen и так далее.

Интересно Правильно, что российская пропаганда запугивает людей Украиной

Как в Совке пили одеколон "Тройной" и фунфырики с боярышником (и до сих пор это делают), так в путинской России от КОВИДа-19 колются исключительно путинским шмурдяком, если он есть. А если нет, то уж звиняйте!

Только цена такого вопроса – сотни тысяч умерших от ковида людей, которые не должны были умереть. А по гамбургскому счету, видимо – миллионы людей, когда придёт пора подвести итог, лет через пять.

А на самом деле, иметь в России Pfizer/BioNtech и Moderna, хотя бы просто в дополнение к путинскому шмурдяку, очень просто. Один миллион человек на улицах Москвы, полмиллиона в Санкт-Петербурге и еще в сумме миллион в других крупных городах России – и будет вам и Pfizer/BioNtech, и Moderna, и AstraZeneca, и Janssen.

А путинской ОПГ не будет.