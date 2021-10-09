Логічний тупик: що робити з людьми, які вакцинувалися, але захворіли на COVID-19
Джерело:фейсбук Євгена Дубровського
Логічний тупик. Що робити з людьми, які щепились, але все одно захворіли? Логічно припустити, що в такому випадку вакцина не спрацювала. Таке буває, про це наголошують звіти багатьох країн, це зараз не новина.
Але у такому випадку вакцинований захворілий автоматично потрапляє в групу перехворілих. А перехворілим в нашій країні зелений паспорт не показаний для видачі.
Читайте До Верховної Ради – лише з сертифікатом про вакцинацію від COVID-19 або тестом
Так що, анулювати його?
- Заблокувати в Дії? Не допускати більше до роботи, та вимагати щепленого перехворілого знову щепитись? Якщо відповідь "Ні", тоді чому перехворілі нещеплені досі дискредитовані? Яка між ними різниця?
- Чи не здається, що вся ця компанія із видачі ковідних паспортів позбавлена логіки та здорового глузду? Питання, на мій погляд, не потребує відповіді.
Щеплена людина також може захворіти / Фото Pixabay
Важливо Перехворілі на COVID-19 наразі безпечні для оточуючих
- Нехай, хто хоче, той щепиться. Хто не хоче, не щепиться. Це справи кожного особисто і не потрібно будувати тут якоїсь грандіозної компанії. Це діло кожного.
І вакциновані хворіють, і не вакциновані. В лікарнях допомогу надають усім, без приналежності до вакцинального статусу.
Поважаймо один одного. Та не ускладнюємо життя. Воно й так не просте.