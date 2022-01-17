COVID-19 в Україні пішов на спад: понад 5 тисяч інфікованих

17 січня 2022 , 08:13
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Джерело:

МОЗ

Станом на 17 січня за добу в Україні виявили 5 072 випадки коронавірусної хвороби. Серед хворих 407 дітей та 72 медпрацівники.

Статистика поширення COVID-19

Від ускладнень коронавірусу померли 78 пацієнтів. Відомо, що до лікарень госпіталізували 1 213 людей з вираженими симптомами COVID-19. Натомість видужали – 2 520 хворих. 

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Традиційно на вихідних в країні проводять менше тестувань на коронавірус. Так, за добу провели 35 464 тестів, зокрема:

  • методом ПЛР – 14 616,
  • методом ІФА – 2 240;
  • експрес-тести на антиген до SARS-CoV-2 – 18608.

Коронавірус в областях: добовий показник

  • Київ – 510;
  • Вінницька область – 194;
  • Волинська область – 101;
  • Дніпропетровська область – 127;
  • Донецька область – 52;
  • Житомирська область – 252;
  • Закарпатська область – 133;
  • Запорізька область – 18;
  • Івано-Франківська область – 492;
  • Київська область – 132;
  • Кіровоградська область – 82;
  • Луганська область – 4;
  • Львівська область – 854;
  • Миколаївська область – 31;
  • Одеська область – 224;
  • Полтавська область – 49;
  • Рівненська область – 86;
  • Сумська область – 189;
  • Тернопільська область – 314;
  • Харківська область – 647;
  • Херсонська область – 36;
  • Хмельницька область – 68;
  • Черкаська область – 88;
  • Чернівецька область – 344;
  • Чернігівська область – 45.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна статистика! Від початку пандемії COVID-19 в Україні підтвердили 3 759 530 випадків захворювання. Станом на 17 січня одужало – 3 556 162 людини.

Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 98 361 хворий. 


Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Фото 24 каналу

Автор: Анастасія Лукашевська