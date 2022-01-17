COVID-19 в Україні пішов на спад: понад 5 тисяч інфікованих

Станом на 17 січня за добу в Україні виявили 5 072 випадки коронавірусної хвороби. Серед хворих 407 дітей та 72 медпрацівники.

Статистика поширення COVID-19

Від ускладнень коронавірусу померли 78 пацієнтів. Відомо, що до лікарень госпіталізували 1 213 людей з вираженими симптомами COVID-19. Натомість видужали – 2 520 хворих.

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Традиційно на вихідних в країні проводять менше тестувань на коронавірус. Так, за добу провели 35 464 тестів, зокрема:

методом ПЛР – 14 616,

методом ІФА – 2 240;

експрес-тести на антиген до SARS-CoV-2 – 18608.

Коронавірус в областях: добовий показник

Київ – 510;

Вінницька область – 194;

Волинська область – 101;

Дніпропетровська область – 127;

Донецька область – 52;

Житомирська область – 252;

Закарпатська область – 133;

Запорізька область – 18;

Івано-Франківська область – 492;

Київська область – 132;

Кіровоградська область – 82;

Луганська область – 4;

Львівська область – 854;

Миколаївська область – 31;

Одеська область – 224;

Полтавська область – 49;

Рівненська область – 86;

Сумська область – 189;

Тернопільська область – 314;

Харківська область – 647;

Херсонська область – 36;

Хмельницька область – 68;

Черкаська область – 88;

Чернівецька область – 344;

Чернігівська область – 45.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна статистика! Від початку пандемії COVID-19 в Україні підтвердили 3 759 530 випадків захворювання. Станом на 17 січня одужало – 3 556 162 людини.

Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 98 361 хворий.



Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Фото 24 каналу