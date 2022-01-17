COVID-19 в Україні пішов на спад: понад 5 тисяч інфікованих
Джерело:МОЗ
Станом на 17 січня за добу в Україні виявили 5 072 випадки коронавірусної хвороби. Серед хворих 407 дітей та 72 медпрацівники.
Статистика поширення COVID-19
Від ускладнень коронавірусу померли 78 пацієнтів. Відомо, що до лікарень госпіталізували 1 213 людей з вираженими симптомами COVID-19. Натомість видужали – 2 520 хворих.
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Традиційно на вихідних в країні проводять менше тестувань на коронавірус. Так, за добу провели 35 464 тестів, зокрема:
- методом ПЛР – 14 616,
- методом ІФА – 2 240;
- експрес-тести на антиген до SARS-CoV-2 – 18608.
Коронавірус в областях: добовий показник
- Київ – 510;
- Вінницька область – 194;
- Волинська область – 101;
- Дніпропетровська область – 127;
- Донецька область – 52;
- Житомирська область – 252;
- Закарпатська область – 133;
- Запорізька область – 18;
- Івано-Франківська область – 492;
- Київська область – 132;
- Кіровоградська область – 82;
- Луганська область – 4;
- Львівська область – 854;
- Миколаївська область – 31;
- Одеська область – 224;
- Полтавська область – 49;
- Рівненська область – 86;
- Сумська область – 189;
- Тернопільська область – 314;
- Харківська область – 647;
- Херсонська область – 36;
- Хмельницька область – 68;
- Черкаська область – 88;
- Чернівецька область – 344;
- Чернігівська область – 45.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Загальна статистика! Від початку пандемії COVID-19 в Україні підтвердили 3 759 530 випадків захворювання. Станом на 17 січня одужало – 3 556 162 людини.
Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 98 361 хворий.
Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Фото 24 каналу