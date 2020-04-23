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      COVID-19 спалахнув у зоопарку Нью-Йорка: захворіли ще 7 диких кішок

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      Тигри з зоопарку Бронкса в Нью-Йорку підхопили коронавірус / Julie Larsen Maher CWCS

      Спалах коронавірусу відбувся у зоопарку Бронкса, що у Нью-Йорку в США. Хворобу виявили ще у 7 великих кішок, вірус підтвердили тести на COVID-19.

      Раніше у цьому ж звіринці на коронавірус вперше захворіла малайзійська тигриця, повідомляє керівництво зоопарку Бронкса.

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      У цієї кішки на прізвисько Надя тест дав позитивний результат ще 27 березня.

      У зоопарку припускають, що тварина могла заразитися від працівника, який за нею доглядав.

      За словами керівництва, всі великі кицьки почуваються нормально та добре харчуються, навіть попри симптоми. А персонал зоопарку, який доглядає за хижаками, на разі проводить профілактичні заходи, аби вберегти себе й інших тварин від недуги.

      Дивіться відео: тигри у зоопарку Bronx захворіли на коронавірус

       

      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Коронавірус COVID-19 Світ тварин Нью-Йорк Новини США
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