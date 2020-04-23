COVID-19 спалахнув у зоопарку Нью-Йорка: захворіли ще 7 диких кішок
Спалах коронавірусу відбувся у зоопарку Бронкса, що у Нью-Йорку в США. Хворобу виявили ще у 7 великих кішок, вірус підтвердили тести на COVID-19.
Раніше у цьому ж звіринці на коронавірус вперше захворіла малайзійська тигриця, повідомляє керівництво зоопарку Бронкса.
Читайте також В Італії собака втік з дому до лікарні: там від коронавірусу помирав його господар
У цієї кішки на прізвисько Надя тест дав позитивний результат ще 27 березня.
У зоопарку припускають, що тварина могла заразитися від працівника, який за нею доглядав.
За словами керівництва, всі великі кицьки почуваються нормально та добре харчуються, навіть попри симптоми. А персонал зоопарку, який доглядає за хижаками, на разі проводить профілактичні заходи, аби вберегти себе й інших тварин від недуги.
Дивіться відео: тигри у зоопарку Bronx захворіли на коронавірус
Читайте також
-
Коронавірус примирив ворогів: як в Ізраїлі формують уряд національної єдностісьогодні , 07:20
-
Прогноз погоди на 23 квітня: розпочнеться відчутне потепління, але ночі – холоднісьогодні , 06:30
-
Карантин у Європі: як виглядають спорожнілі міста – фотопідбіркасьогодні , 06:25
-
Іспанія втретє продовжила надзвичайний стан через коронавіруссьогодні , 08:05
-
Курс валют на 23 квітня: долар мінімально подешевшав, а євро трішки подорожчавсьогодні , 08:30
-
Путін схвалював та керував: Сенат США про втручання Росії в вибори президента у 2016 роцісьогодні , 07:26