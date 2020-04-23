COVID-19 спалахнув у зоопарку Нью-Йорка: захворіли ще 7 диких кішок

Спалах коронавірусу відбувся у зоопарку Бронкса, що у Нью-Йорку в США. Хворобу виявили ще у 7 великих кішок, вірус підтвердили тести на COVID-19.

Раніше у цьому ж звіринці на коронавірус вперше захворіла малайзійська тигриця, повідомляє керівництво зоопарку Бронкса.

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У цієї кішки на прізвисько Надя тест дав позитивний результат ще 27 березня.

У зоопарку припускають, що тварина могла заразитися від працівника, який за нею доглядав.

За словами керівництва, всі великі кицьки почуваються нормально та добре харчуються, навіть попри симптоми. А персонал зоопарку, який доглядає за хижаками, на разі проводить профілактичні заходи, аби вберегти себе й інших тварин від недуги.

Дивіться відео: тигри у зоопарку Bronx захворіли на коронавірус