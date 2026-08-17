У Генштабі назвали населений пункт Дніпропетровщини, який залишається під окупацією

Збройні сили України продовжують бойові дії зі звільнення населених пунктів Дніпропетровської області від російських загарбників. Наразі під контролем окупаційних військ залишається район одного населеного пункту.

Про це Суспільному повідомили джерела у Генеральному штабі ЗСУ, коментуючи поточну оперативну ситуацію.

Яка ситуація на Дніпропетровщині?

Наразі під контролем окупаційних військ залишається район населеного пункту Дачне. Військові уточнили, що наступальна операція на Олександрівському напрямку, яка триває з січня 2026 року, перебуває в активній фазі.

Контроль над Дніпропетровською областю відновлено ще не повністю. Під окупацією наразі залишається район населеного пункту Дачне. Бойові дії продовжуються,

– зазначили представники командування.

Які населені пункти вдалося деокупувати

За інформацією аналітичного проєкту DeepState, під час наступу українські оборонці вибили ворога з 19 населених пунктів. Серед них – Зелений Гай, Новохатське, Грушівське, Толстой, Зірка, Ялта, Піддубне, Мирне, Воскресенка, Січневе, Вороне, Тернове, Березове, Степове, Калинівське, Привілля, Злагода, Рибне та Красногірське.

До операції залучені різні підрозділи українського війська. Зокрема, бійці 37 окремої бригади морської піхоти виконували завдання на території Донецької області, де брали участь у звільненні Новохатського, Ялти, Філії, Грушівського, Зеленого Гаю та Толстого.

Водночас воїни 110 окремої механізованої бригади працювали спільно з підрозділами Десантно-штурмових військ. Начальник відділення комунікацій бригади майор Ілля Коцуконь розповів, що їхні сили допомагали штурмовикам просуватися та відновлювати втрачені позиції.

Завдяки цим спільним діям вдалося повернути контроль над Красновіцьким, Привільним, Злагодою та Рибним.

Під час наступальних дій російська армія зазнала суттєвих втрат у живій силі та техніці. Значного удару по позиціях окупантів завдали військовослужбовці 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади.

Своєю чергою бійці 82 окремої десантно-штурмової Буковинської бригади успішно поповнили обмінний фонд. Українські десантники взяли у полон сімох військових Росії, серед яких виявилися іноземні найманці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що загалом у межах контрнаступу на Олександрівському напрямку українські сили звільнили 26 населених пунктів у Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Президент Володимир Зеленський повідомляв, що підрозділи повернули під контроль України 745 квадратних кілометрів території.

За офіційними даними, під час цієї операції окупаційний контингент втратив щонайменше 9550 російських військових убитими, а ще понад 6600 загарбників отримали поранення різного ступеня тяжкості.