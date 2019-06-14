Далекі від доброчесності: ВККС кришує одіозних суддів та фальсифікує голосування

Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) фальсифікує процес голосування, щоб не звільняти недоброчесних суддів.

Це стало очевидним 12 червня під час чергового засідання ВККС. Після голосування стосовно судді Інни Грибан член ВККС Андрій Козлов повідомив у Facebook, що не готовий визнавати заздалегідь визначену "безплідність" свого голосу і "вмиває руки".

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Загалом склад ВККС зараз налічує 15 членів. Для того, щоб подолати негативні висновки Громадської ради доброчесності (ГРД) щодо суддів, які проходять кваліфікаційне оцінювання, необхідний кворум з 11-ти.



Згадана вище суддя Інна Грибан не набрала потрібних 11 голосів (проти подолання негативного висновку щодо неї був Андрій Козлов та щонайменше ще один з учасників засідання). Проте замість ухвалення рекомендації про звільнення Комісія вирішила оголосити перерву у кваліфікаційному оцінюванні судді. Як повідомив голова правління Фундації DEJURE та співкоординатор ГРД Михайло Жернаков, про це один із членів ВККС говорив телефоном з головою Комісії. Пізніше це фактично підтвердила головуюча, а вже згаданий член ВККС Андрій Козлов на знак протесту покинув засідання.



Крім того, засідання ВККС не починалося протягом 1,5 години за наявності кворуму. Адвокат Роман Маселко зазначає, що причиною цього могло бути очікування ще одного члена ВККС задля того, аби Комісія могла ухвалити саме потрібне їй рішення, в обхід висновків Громадської ради доброчесності.

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