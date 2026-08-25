Кремль відчує на повну: з чим Росія й Україна підходять до зими

Напередодні зими Росія зберігає значну перевагу в далекобійних засобах і продовжує масовано атакувати українську інфраструктуру, цивільні об'єкти та бізнес. Україна водночас розширює власні можливості ураження, працює над виробництвом ракет і поглиблює співпрацю з Великою Британією щодо Storm Shadow.

Майор ЗСУ, політолог Андрій Ткачук в ефірі 24 Каналу пояснив, що може змінити нинішній баланс далекобійних можливостей і чому наступний період залишатиметься складним для Сил оборони України. Він також оцінив перспективи виробництва Storm Shadow і українських ракет.

Storm Shadow можуть посилити далекобійні можливості України

Співпраця з Великою Британією залишається стабільною навіть зі зміною урядів у Лондоні, а передача технологій і можливе налагодження виробництва Storm Shadow може стати наступним етапом цих відносин. Самі ракети вже застосовувалися у бойових умовах і показали високу ефективність під час ударів по російських цілях.

Storm Shadow реально пройшли випробування війною та показали дуже хороші результати. Це дуже хороша новина і хороший знак для нас,

– сказав Ткачук.

Швидкого ефекту вже цієї зими від можливого виробництва Storm Shadow очікувати не варто. Значно раніше Україна може наростити застосування власних далекобійних ракет, про що раніше вже звучали сигнали на найвищому рівні, зокрема щодо "Фламінго".

Розширення такого арсеналу здатне змінити співвідношення сил у дальніх ударах. Нині Росія має можливість щомісяця запускати близько сотні балістичних ракет і кілька тисяч дронів, спрямовуючи їх по інфраструктурі, цивільних об'єктах і українському бізнесу.

Росіяни розуміють, що на цьому далекобійному етапі війни перевага поки на їхньому боці. Вони переконані, що зможуть нас дотиснути й перехопити ініціативу, тому й не поспішають іти на переговорні процеси,

– пояснив майор ЗСУ.

Перевага в ракетах і дронах дозволяє Росії продовжувати тиск не лише на фронті, а й на економічні можливості України. Зміна цього балансу залежатиме від нарощування власного далекобійного озброєння та здатності захищатися від російської балістики.

Далекобійний паритет може змінити позицію Росії

На переговорах у 2026 році Україна навряд чи зможе отримати більше, ніж домовленість про обмеження далеких ударів. Російські НПЗ, бізнес та інша інфраструктура вже зазнають втрат, однак Москва поки не бачить достатньої причини відмовлятися від масованого застосування балістики.

Такий елемент далекобійного перемир'я був би можливий, якби ми мали достатньо засобів захисту від російської балістики. Якби Patriot давали нам понад 70% збиттів, росіяни вже задумувалися б, чи варто витрачати таку кількість ракет,

– пояснив Ткачук.

Змінити ситуацію може нарощування одразу кількох напрямків. Україна продовжує працювати над власною балістикою, а виробництво Storm Shadow після отримання необхідних технологій майор ЗСУ вважає цілком реальним, хоча сам процес потребуватиме часу.

Перспектива завершення активної фази війни до кінця 2027 року, про яку говорив президент України, багато в чому залежатиме від того, чи вдасться скоротити нинішню перевагу Росії в далекобійних засобах. За наявності достатньої кількості власних ракет Україна зможе значно сильніше відповідати по території Росії.

Потрібно піднімати ставки. І тоді вже перед росіянами постане питання, чи варто затягувати війну до моменту, коли Україна матиме певний паритет у технологіях та озброєнні, яким може бити по Російській Федерації,

– наголосив майор ЗСУ.

Storm Shadow уже мають відпрацьоване бойове застосування, дальність до 300 кілометрів і носії у вигляді українських Су-24. Розширення їхньої кількості разом із розвитком власних ракетних програм може поступово змінювати баланс, на який зараз розраховує Кремль.

Росія нарощує тиск на фронті

Поки Україна працює над посиленням власних далекобійних можливостей, поточний баланс на полі бою залишається складним. Російська армія стягує додаткові сили до одного з ключових напрямків на Донеччині та продовжує нарощувати ресурс для наступальних дій.

Ворог накопичує особовий склад навколо Слов'янсько-Краматорської агломерації, посилює мобілізаційні заходи та має перевагу в ракетах та дронах,

– зазначив Ткачук.

Оцінювати найближчі місяці він закликав без зайвого песимізму, але й без применшення загроз. Найбільше навантаження й надалі припадатиме на підрозділи, які безпосередньо тримають лінію бойового зіткнення.

Треба говорити з людьми доволі відверто й щиро, виходячи з тієї аналітики, яка є. Наступний період буде дуже важким, перш за все на полі бою для наших підрозділів і бригад, які тримають лінію бойового зіткнення,

– сказав майор ЗСУ.

Ткачук оцінив перспективи Storm Shadow для України: дивіться відео