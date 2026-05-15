Дані про інвалідність відсутні чи неактуальні в реєстрах: у Міноборони сказали, як діяти

Система мобілізаційного обліку дедалі більше переходить у цифровий формат, тому всі дані мають бути актуальними в державних реєстрах. Якщо інформація про інвалідність не оновлена чи відсутня, це може вплинути на автоматичне продовження відстрочки.

Про це повідомили в Міноборони України.

Що робити, якщо дані про інвалідність відсутні або неактуальні в реєстрах?

Автоматичне продовження відстрочки може не спрацювати, якщо система не знаходить підтвердженої актуальної інформації про інвалідність у реєстрах Пенсійного фонду України або Єдиної інформаційної системи соціальної сфера (ЄІССС).

У такому випадку в Міноборони радять громадянам:

перевірити, чи надані дані є актуальними й внесені коректно,

за потреби звернутись до органів соціального захисту чи Пенсійного фонду для оновлення відомостей,

подати документи особисто через ЦНАП, якщо проблему не вдається вирішити онлайн.

Важливо! Член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський зауважив, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про масштабну реформу ТЦК та мобілізаційної системи. Ініціатива передбачає оновлення системи ТЦК та перехід до цифрового формату мобілізаційних процедур. Фактично територіальні центри мають виконувати функції ще й консультаційних центрів, зокрема допомагати громадянам із документами та мобілізаційними питаннями. Водночас нардепи поставились до цього законопроєкту доволі скептично. Сам Веніславський додав, що законопроєкт є особистою ініціативою одного з депутатів і не має підтримки профільного комітету чи Міністерства оборони. Шансів на розгляд цього документа нардепами фактично немає, заявив Веніславський.

Чи потрібно продовжувати відстрочку, яку ухвалив суд?

У Міноборони заявили, що відстрочка, яку надав суд, діє протягом певного терміну, а після закінчення цього строку вона не поновлюється автоматично. Навіть у випадках, коли підстави для її отримання залишаються дійсними.

У разі необхідності продовжити цю відстрочку варто повторно пройти встановлену процедуру. Для цього необхідно звернутися до ЦНАП або іншого уповноваженого органу та надати пакет документів, який підтверджує право на подальше отримання відстрочки.

Вже після подачі документів уся інформація передається на розгляд відповідним органам. Якщо підстави на отримання відстрочки будуть законними – громадян отримає відстрочку на новий визначений термін.