Фізичних осіб ніхто не змушуватиме платити, – Гетманцев про ПДВ на квартири

Міністерство фінансів пропонує оподаткувати третій продаж квартири за період одного року. Під нього підпадатимуть ті, хто ухиляється від оподаткування при будівництві.

Як зазначив у ефірі голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів Данило Гетманцев, є бізнес, який у правомірний спосіб уникає податків. Тобто оформлює квартири на фізичних осіб, а не продає від себе.

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Гетманцев наголосив, що фізичні особи не сплачуватимуть податок на додану вартість. Ніхто не змушуватиме їх це робити, оскільки вони за суб'єктним станом не є платниками ПДВ.

Житло не здорожчає

Мінфін якраз пропонує норму, яка запобігатиме неправомірним діям. З продажу квартири 20% податку має сплатити забудовник, а не покупець.

Треба розуміти природу й механізм ПДВ. На сьогодні перший продаж оподатковується саме через нього. Мінфін пропонує оподаткувати й наступні продажі цієї квартири,

– сказав Гетманцев.

Політик пояснив, що коли перший продаж оподаткований, то в ціні товару є його ПДВ. І наступні не спричинять збільшення здорожчання житла.

"Забудовник має показати ПДВ у цій вартості. Але мова не йде про додатковий податок. Цей податок вже є вартості кожної квартири на первинному ринку", – наголошує Гетманцев.

Помилка Мінфіну

Данило Гетманцев сказав, що є нюанс, який не передбачили в законі й він є помилкою Міністерства фінансів. Якщо квартиру оплатили повністю, а норма про оподаткування тільки набула чинності (це має статися 1 січня 2022 року), то закон доповнять, щоб ПДВ не було.

"З таких квартир не братимуть ПДВ. Жодного додаткового перерахунку не буде. Це діятиме лише на майбутнє", – зазначив Гетманцев.

Детальніше про оподаткування продажів житла дивіться у відео: