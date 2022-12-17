Якщо треба буде – воюватимемо за Крим, і ні в кого не спитаємо, – Данілов

Окопи в Криму ніяк не допоможуть Росії втримати незаконно анексований півострів. Крим обов'язково повернеться під контроль Києва.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Він запевнив, що Україна не буде ні в кого питати дозволу щодо звільнення своїх територій.

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Окопи Росії точно не допоможуть. Крим буде повернутий обов'язково – у той спосіб, яким вирішить наше військово-політичне керівництво. Якщо треба буде за Крим воювати, ми воюватимемо, і ні в кого питати не будемо. Це наша земля, і вона має бути повернена додому,

– заявив Данилов.

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Коментуючи перебування у Криму громадян Росії, які перебралися жити на півострів після його анексії, Данилов заявив, що "вони легко приїхали та легко поїдуть".

Це наша земля. Вони мають жити за нашими законами. Якщо вони зайняли приміщення, де жили наші громадяни, то як це, що вони не повинні його звільнити? Вкрадене ніколи не приносить щастя. Не треба красти,

– додав Данилов.