Данилюк озвучив найбільші виклики та ризики для Зеленського

Президент Володимир Зеленський став каталізатором зміни політичних еліт. Але будь-яке оновлення передбачає ризики – питання в тому, хто на цій хвилі потрапить до влади.

Викликом є якість нових представників, про це сказав секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Данилюк в інтерв'ю "Українській правді".

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Так він відповів на запитання журналіста про те, яка буде "найбільша проблема президента Зеленського".

Я би не казав "проблема", краще сказати виклик. Насправді роль Зеленського, як я її бачу, – це зламати, поміняти політичну еліту. І це відбувається зараз,

– сказав він.

Данилюк таким викликом вважає "якість нових представників". Усе пояснює тим, що "до влади зараз намагаються потрапити дуже різні люди".

"По багатьох в мене виникають питання. Але і виборчий процес, і сам факт, що вибори проходять швидше, і те, що зараз відкриваються можливості для нових партій – для всього цього виступив каталізатором саме Зеленський", – додав секретар РНБО.

Водночас Данилюк зазначив, що "будь-яке оновлення несе ризики". За його словами, на кожен комітет має бути сильна людина, "щоб старі знову не захопили там ключові позиції". При цьому на запитання журналіста про кадровий голод у Зеленського Данилюк відповів, що він насправді є у країни.

Але врешті-решт це не у Зеленського кадровий голод, це у країни кадровий голод. Є така проблема. До речі, це проблема не тільки України. Зараз криза політичного лідерства у багатьох країнах, в Європі це дуже актуально. Але для України це критична проблема,

– додав Данилюк.

Він пояснив усе тим, що під час президентської кампанії багато людей "не хотіли світитись", бо не знали, яким буде результат.



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