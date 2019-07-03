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      Данилюк озвучив найбільші виклики та ризики для Зеленського

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      Кадровий голод не в Зеленського, а в країни, – Данилюк
      Кадровий голод не в Зеленського, а в країни, – Данилюк / Офіційна сторінка Президента України

      Президент Володимир Зеленський став каталізатором зміни політичних еліт. Але будь-яке оновлення передбачає ризики – питання в тому, хто на цій хвилі потрапить до влади.

      Викликом є якість нових представників, про це сказав секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Данилюк в інтерв'ю "Українській правді".

      Щоб знати більше: Росія готується до наступу на Україну, – Данилюк

      Так він відповів на запитання журналіста про те, яка буде "найбільша проблема президента Зеленського".

      Я би не казав "проблема", краще сказати виклик. Насправді роль Зеленського, як я її бачу, – це зламати, поміняти політичну еліту. І це відбувається зараз,
      – сказав він.

      Данилюк таким викликом вважає "якість нових представників". Усе пояснює тим, що "до влади зараз намагаються потрапити дуже різні люди".

      "По багатьох в мене виникають питання. Але і виборчий процес, і сам факт, що вибори проходять швидше, і те, що зараз відкриваються можливості для нових партій – для всього цього виступив каталізатором саме Зеленський", – додав секретар РНБО.

      Водночас Данилюк зазначив, що "будь-яке оновлення несе ризики". За його словами, на кожен комітет має бути сильна людина, "щоб старі знову не захопили там ключові позиції". При цьому на запитання журналіста про кадровий голод у Зеленського Данилюк відповів, що він насправді є у країни.

      Але врешті-решт це не у Зеленського кадровий голод, це у країни кадровий голод. Є така проблема. До речі, це проблема не тільки України. Зараз криза політичного лідерства у багатьох країнах, в Європі це дуже актуально. Але для України це критична проблема,
      – додав Данилюк.

      Він пояснив усе тим, що під час президентської кампанії багато людей "не хотіли світитись", бо не знали, яким буде результат.


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      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Президент України Володимир Зеленський Олександр Данилюк РНБО
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