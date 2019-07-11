Данилюк зустрівся з радником Трампа у США: які теми обговорили

Глава Ради національної безпеки та оборони України Олександр Данилюк зустрівся з вищим керівництвом США. Вони обговорили підтримку України Вашингтоном та відновлення нашої території.

Данилюк поїхав з офіційним візитом у Вашингтон 10 липня. Там секретар РНБО провів зустріч з радником президента США з нацбезпеки Джоном Болтоном, міністром енергетики Ріком Перрі, спецпредставником США по Україні Куртом Волкером і представником у ЄС Гордоном Сонландом.

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За словами Данилюка, РНБО формує "новий порядок денний" для стратегічної співпраці України та Штатів.

Водночас, Болтон розповів, що говорив з Данилюком про мирне відновлення українських територій.

Відбулася чудова дискусія з секретарем РНБО України Олександром Данилюком про підтримку США реформ в Україні та мирне відновлення української території,

– написав Болтон.

Great discussion today with Oleksandr Danylyuk, Secretary of Ukraine’s National Security and Defense Council, on U.S. support for Ukrainian reforms and the peaceful restoration of Ukrainian territory. https://t.co/NCJDBPRRvg — John Bolton (@AmbJohnBolton) July 10, 2019

Міністр енергетики США Рік Перрі додав, що разом із колегами обговорив з Данилюком питання "енергетичної безпеки України при адміністрації Зеленського".

Курт Волкер додав, що зустріч Данилюка з вищим керівництвом США – хороша командна робота, на якій обговорили просування спільної програми реформ.

Good teamwork as we discuss how to advance our shared reform agenda! https://t.co/1kKnEU6C2W — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) July 10, 2019

Також під час поїздки у Вашингтон Данилюк обговорить підготовку запланованого візиту до США Президента України Володимира Зеленського. Він може відбутися після парламентських виборів, або в серпні-вересні.

Які зміни планує провести Данилюк в РНБО? Рада національної безпеки й оборони України не готова зараз виконувати функції на потрібному рівні, тому в органі проведуть серйозні зміни. Вони стосуватимуться війни на Донбасі, роботи розвідки і контррозвідки, роботи у сфері енергетики і секторі безпеки та посилення кібербезпеки.