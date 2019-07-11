Данилюк зустрівся з радником Трампа у США: які теми обговорили
Глава Ради національної безпеки та оборони України Олександр Данилюк зустрівся з вищим керівництвом США. Вони обговорили підтримку України Вашингтоном та відновлення нашої території.
Данилюк поїхав з офіційним візитом у Вашингтон 10 липня. Там секретар РНБО провів зустріч з радником президента США з нацбезпеки Джоном Болтоном, міністром енергетики Ріком Перрі, спецпредставником США по Україні Куртом Волкером і представником у ЄС Гордоном Сонландом.
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За словами Данилюка, РНБО формує "новий порядок денний" для стратегічної співпраці України та Штатів.
Водночас, Болтон розповів, що говорив з Данилюком про мирне відновлення українських територій.
Відбулася чудова дискусія з секретарем РНБО України Олександром Данилюком про підтримку США реформ в Україні та мирне відновлення української території,
– написав Болтон.
Міністр енергетики США Рік Перрі додав, що разом із колегами обговорив з Данилюком питання "енергетичної безпеки України при адміністрації Зеленського".
Курт Волкер додав, що зустріч Данилюка з вищим керівництвом США – хороша командна робота, на якій обговорили просування спільної програми реформ.
Також під час поїздки у Вашингтон Данилюк обговорить підготовку запланованого візиту до США Президента України Володимира Зеленського. Він може відбутися після парламентських виборів, або в серпні-вересні.
Які зміни планує провести Данилюк в РНБО? Рада національної безпеки й оборони України не готова зараз виконувати функції на потрібному рівні, тому в органі проведуть серйозні зміни. Вони стосуватимуться війни на Донбасі, роботи розвідки і контррозвідки, роботи у сфері енергетики і секторі безпеки та посилення кібербезпеки.