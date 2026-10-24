50 тисяч снарядів від Данії: як F-16 нищать дрони та з якими викликами стикається Україна

Данія в прискореному режимі передала Україні понад 50 тисяч боєприпасів калібру 20 міліметрів для винищувачів F-16. Це допоможе збивати ворожі реактивні дрони.

Водночас інтенсивні вильоти виснажують ресурс бойових машин. Про це повідомляє видання Defence Express.

Що відомо про використання F-16?

Отримані від Копенгагену боєприпаси призначені для шестиствольних авіаційних гармат M61A1 Vulcan від компанії General Dynamics, що здатні здійснювати до 6000 пострілів на хвилину. Для збиття одного реактивного безпілотника пілоту в середньому потрібно близько 150 пострілів.

З огляду на те, що Росія нарощує виробництво реактивних БПЛА до понад 3000 одиниць на місяць, потреба українського війська в таких снарядах становить тисячі штук щодня.

Використання авіагармат є фінансово вигідним рішенням, адже один боєприпас коштує орієнтовно 30 доларів, а знищення дрона вартістю від 40 тисяч до 300 тисяч доларів коштує приблизно 4,5 тисячі доларів. Крім того, це дозволяє компенсувати дефіцит дорожчих авіаційних ракет класу "повітря – повітря" AIM-9 та AIM-120.

Ситуація ускладнилася після обмеження швидкості роботи Starlink, що завадило роботі українських дронів-перехоплювачів. Через це залучення F-16 для знищення швидкохідних повітряних цілей стало єдиним виходом, але постійні патрулювання швидкими темпами виснажують авіаційний парк.

Які труднощі можуть виникнути?

Згідно з технічними вимогами, винищувачі F-16 потребують планового обслуговування кожні 300 годин нальоту. Станом на початок жовтня понад два десятки українських літаків уже перебували на ремонті в Бельгії у компанії Sabena Aerospace Engineering.

Наразі бельгійське підприємство здатне обслуговувати лише чотири літаки на місяць із перспективою збільшення до шести. За таких темпів винищувачі простоюють у чергах, тому Президент України запропонував перенести частину ремонтних робіт безпосередньо на українську територію.

Переорієнтація F-16 на завдання протиповітряної оборони обмежує їхнє залучення до наступальних операцій. Оновлена програма підготовки українських льотчиків також передбачає більший акцент саме на протидії повітряним цілям.

Як раніше повідомлялося на нашому сайті, саме авіація знищує від 55% до 60% усіх російських реактивних безпілотників. Також ми писали, що американська компанія Lockheed Martin розглядає можливість розробки спеціальної модифікації F-16 для України з більш сучасним радаром AESA.