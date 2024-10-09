Не витримало серце: на Київщині загинув військовослужбовець Даніяр Рустемов

Україна продовжує втрачати своїх кращих синів та дочок. У Броварах Київської області від гострої ішемічної хвороби помер Даніяр Рустемов.

Серце захисника припинило битися 5 жовтня. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив Броварський міський голова Ігор Сапожко.

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Що відомо про загибель захисника

У Броварах Київської області від гострої ішемічної хвороби пішов із життя головний сержант-командир стрілецького відділення Даніяр Рустемов.

Знову чорний день для нашої громади… Молодший сержант Даніяр Рустемов, головний сержант-командир стрілецького відділення стрілецької роти, помер 5 жовтня 2024 року в місті Бровари від гострої ішемічної хвороби серця,

– йдеться в повідомленні.

Даніяр Рустемов / Фото Ігоря Сапожка

Прощання з захисником України відбулося в середу, 9 жовтня, о 10:30 на Майдані Свободи у Броварах.

Відспівування розпочалося об 11:00 у Храмі Покрови Пресвятої Богородиці (вулиця Героїв України, 22А).

Героя поховають на Алеї Слави за адресою: вулиця Олега Онікієнка, 136, у Броварах.