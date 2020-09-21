Дарницька пожежа: Бондаренко не може назвати конкретну причину страшного лиха
Лівий берег Києва затягло димом через пожежу на сміттєзвалищі. Радник міського голови Києва Володимир Бондаренко розповів про нинішню ситуацію із забрудненням повітря у місті.
Ситуація на Лівому березі упродовж багатьох років була невтішною і такою залишається досі. Про це в ефірі 24 каналу розповів Володимир Бондаренко.
До теми Важко дихати: Дарницький район Києва накрило смогом через пожежу на сміттєзвалищі – відео
Радник міського голови ствердив, що через погану ситуацію на Лівому березі встановити конкретну причину Дарницької пожежі майже неможливо.
Лівий берег – найбрудніший район Києва. Він входить в десятку найбрудніших зон України,
– зауважив радник.
За його словами, на Лівому березі є багато заводів та очисних споруд, які могли б вплинути на нинішню ситуацію в Дарниці:
- сміттєспалювальний завод "Енергія", який утилізує 25% твердих побутових відходів Києва;
- Дарницька котельня, яка "хоронить шлакові відходи" таким способом, що під час дощів відходи витікають відкритими джерелами до Дніпра;
- завод "Радикал", після зупинки виробництва якого токсичні речовини, зокрема радіоактивні, залишилися в ґрунті та на устаткуванні;
- Дарницький фанерний завод "Фанплит", який зараз закритий, але продовжує "фонити";
- молочний завод "Галактон";
- Деснянська водоочисна станція, де накопичується велика кількість хлору.
Яка ситуація зараз
Володимир Бондаренко зазначив, що міська рада прийняла рішення припинити накопичення будь-яких сміттєвих запасів на звалищах. Він ствердив, що "контролювати звалища треба, але це такі місця, де кожного не можна втримати за руку".
У нас не охороняють склади бойової зброї, хіба тоді хтось буде охороняти сміттєзвалище?
– сказав Бондаренко.
Радник міського голови додав, що на Лівому березі зараз проводять рекультивацію – штучне відновлення родючості ґрунтів. "Ми сьогодні діємо за договорами, які підписали раніше: Київ сміття возити припинив, а Обухів і Українка продовжують це робити", – сказав Володимир Бондаренко. Також він додав, що вже почали будівництво 3 сміттєпереробних заводів: 2 – за межами Києва, 1 – в місті, але реконструйований і екологічний.
Пожежа в Дарницькому районі: що відомо
- У Дарницькому районі Києва та на Позняках зранку 21 вересня 2020 року відчуввається сильний запах гару. Все через пожежу, яка спалахнула на місцевому сміттєзвалищі. Люди скаржаться, що важко було дихати й вночі, а вікна в квартирах були закриті.
- На вулиці Ревуцького горить сміттєзвалище загальною площею близько 500 квадратних метрів. Ситуацію ускладнює те, що пожежа частково перекинулася й на торфовища.
- Наразі відкритого вогню немає. Окремі осередки тління поливають, залучивши спеціальну інженерну техніку. На місці працюють 4 пожежні автоцистерни, рукавний автомобіль та 22 вогнеборці.
- Керівництво Дарницької РДА звернулося до мешканців району з проханням максимально обмежити присутність на відкритому повітрі.
- У Києві не зафіксували забруднення повітря через пожежу на сміттєзвалищі та торфовищі.
- Станом на ранок 21 вересня 2020 року спостерігається невелике перевищення показників біля автомагістралей.