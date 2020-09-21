Лівий берег Києва затягло димом через пожежу на сміттєзвалищі. Радник міського голови Києва Володимир Бондаренко розповів про нинішню ситуацію із забрудненням повітря у місті.

Ситуація на Лівому березі упродовж багатьох років була невтішною і такою залишається досі. Про це в ефірі 24 каналу розповів Володимир Бондаренко.

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Радник міського голови ствердив, що через погану ситуацію на Лівому березі встановити конкретну причину Дарницької пожежі майже неможливо.

Лівий берег – найбрудніший район Києва. Він входить в десятку найбрудніших зон України,

– зауважив радник.

За його словами, на Лівому березі є багато заводів та очисних споруд, які могли б вплинути на нинішню ситуацію в Дарниці:

сміттєспалювальний завод "Енергія" , який утилізує 25% твердих побутових відходів Києва;

, який утилізує 25% твердих побутових відходів Києва; Дарницька котельня , яка "хоронить шлакові відходи" таким способом, що під час дощів відходи витікають відкритими джерелами до Дніпра;

, яка "хоронить шлакові відходи" таким способом, що під час дощів відходи витікають відкритими джерелами до Дніпра; завод "Радикал" , після зупинки виробництва якого токсичні речовини, зокрема радіоактивні, залишилися в ґрунті та на устаткуванні;

, після зупинки виробництва якого токсичні речовини, зокрема радіоактивні, залишилися в ґрунті та на устаткуванні; Дарницький фанерний завод "Фанплит" , який зараз закритий, але продовжує "фонити";

, який зараз закритий, але продовжує "фонити"; молочний завод "Галактон" ;

; Деснянська водоочисна станція, де накопичується велика кількість хлору.

Яка ситуація зараз

Володимир Бондаренко зазначив, що міська рада прийняла рішення припинити накопичення будь-яких сміттєвих запасів на звалищах. Він ствердив, що "контролювати звалища треба, але це такі місця, де кожного не можна втримати за руку".

У нас не охороняють склади бойової зброї, хіба тоді хтось буде охороняти сміттєзвалище?

– сказав Бондаренко.

Радник міського голови додав, що на Лівому березі зараз проводять рекультивацію – штучне відновлення родючості ґрунтів. "Ми сьогодні діємо за договорами, які підписали раніше: Київ сміття возити припинив, а Обухів і Українка продовжують це робити", – сказав Володимир Бондаренко. Також він додав, що вже почали будівництво 3 сміттєпереробних заводів: 2 – за межами Києва, 1 – в місті, але реконструйований і екологічний.

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