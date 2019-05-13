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      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО КОНФЛІКТ У ПЦУ
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      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО КОНФЛІКТ У ПЦУ

      Дати інавгурації немає: чому депутати не змогли дійти згоди на погоджувальній раді

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      Вперше після офіційного оголошення результатів президентських виборів нардепи зібралися на засідання погоджувальної ради. Вони мали б нарешті узгодити, коли проводити урочисте зібрання з нагоди інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського, але згоди так і не дійшли.

      4 постанови про дату інавгурації вже зареєстровані в парламенті. Пропонують 19 травня, як того хоче Зеленський, 20 травня та 1 червня. Хочуть навіть розтягнути за два дні, щоб провести офіційну частину в Раді, і неофіційну – на "Олімпійському".

      Читайте також: Інавгурація Зеленського: які дати пропонують фракції у Раді

      Але рішення не прийняли. "У вівторок буде поставлене на сигнальне голосування усі проекти постанов щодо складання присяги Володимиром Зеленським", – сказав нардеп Євген Рибинський.

      Тоді стане зрозуміло, яка дата має найбільшу підтримку. Затягують ухвалення рішення через те, що від неї залежить, чи встигне новообраний президент розпустити парламент та призначити дострокові вибори. Часу в нього лише до 27 травня. Адже, згідно з Конституцією, заборонено розпускати парламент за півроку до чергових виборів.

      БПП готова голосувати за будь-яку дату інавгурації

      Народна депутатка від партії "Блок Петра Порошенка" Ірина Луценко заявила, що фракція проголосує за будь-яку постанову про інавгурацію, адже вони готові до парламентських виборів: як чергових, так і позачергових.

      Юлія Тимошенко пропонує створити нову коаліцію

      Аби у Зеленського не було підстав розпустити раду, очільниця ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко пропонує створити нову коаліцію. Мовляв, зараз її формує лише БПП та "Народний фронт", але їхніх депутатів замало.

      Нам потрібно розпочати дискусію про створення нової коаліції в парламенті і створення нового Уряду в Україні,
      – заявила голова фракції "Батьківщина".

      "Самопоміч" хоче зняти депутатську недоторканність

      У фракції "Самопоміч" позачерговими виборами не переймаються. Натомість вимагають ухвалювати зняття недоторканності з нардепів та запровадження відкритих списків без мажоритарки.

      Тим паче, що у партії вже розпочали готувати свої списки. В регіонах активісти таємно рейтингують діяльність чинних нардепів, які сформують 2/3 списку, та запрошують до своїх лав інших громадських активістів. Сформований список обіцяють поставити на громадське обговорення.

      Це два найважливіших закони, які сьогодні мають бути розглянуті. І по цимбалах, чи цей парламент достроково розпущений, чи в термін. Не бійтеся піти на дострокові вибори, люди все одно виберуть того, кого вважають за потрібне,
      – відповів голова партії "Самопоміч" Олег Березюк.

      Втім, спочатку постанови про дату інавгурації має розглянути регламентний комітет і рекомендувати голосувати лише за одну із чотирьох дат. Тож скоріш за все, сесійна зала голосуватиме за неї у четвер, 16 травня.

      Коли Зеленський стане президентом
      Коли Зеленський стане президентом

      blog_ava
      Інавгурація Зеленського: які дати пропонують фракції у Раді
      сьогодні
      4549
      Автор: Анастасія Кримова
      Теги: Блок Петра Порошенка Новини України Новини політики Інавгурація Зеленського ВО Батьківщина Юлія Тимошенко - новини Ірина Луценко Самопоміч Олег Березюк
      Джерело: 24 канал
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