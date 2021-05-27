Дбайливі, сильні, люблячі: у Києві відбулася щорічна національна премія "Мама року"

За сім років існування проєкт "Мама року" знайшов десятки тисяч прихильників та зібрав понад чотири тисячі історій щасливого материнства. 13 жінок з усієї України стали номінантами щорічної премії "Мама року", яку вже всьоме організовує лінія магазинів "EVA".

Цьогоріч героїнями, розповіді про яких вразили онлайн-користувачів та експертів конкурсу, стали матусі з дев'яти міст України: Київ, Дніпро, Житомир, Івано-Франківськ, Харків, Володимир-Волинський (Волинська обл.), Новопавлівка (Запорізька обл.), Новояворівськ (Львівська обл.), Таврійськ (Херсонська обл.).

З лютого до квітня тривала подача заявок, і за цей час учасники поділилися майже 1100 зворушливими історіями про себе, своїх мам, дружин чи бабусь, що стало рекордним результатом за усі роки існування конкурсу. Це історії українців, які надихнули та розчулили.

Переможниці проекту традиційно були визначені шляхом онлайн-голосування та додатково у п’яти номінаціях за рекомендаціями відомих експертів. До складу кваліфікованого журі "Мама року-2021" увійшли телеведуча Валентина Хамайко, співачка Наталка Карпа, фітнес-тренерка Марина Боржемська, психолог Любов Лоріашвілі, письменниця Ірина Говоруха та директорка з маркетингу Лінії магазинів EVA Ганна Гришина. Усі вони зізналися, що співпереживали кожній героїні, тому зробити вибір було надзвичайно складно.

Одна з переможниць – Олена Козаченко. Вона виховує двох діточок, одна з яких має інвалідність. І жінка робить усе, щоб у родині панувало щастя і затишок.

Я дуже люблю свою сім'ю. Я дуже люблю своїх діток. Я дуже люблю, коли ми всі разом збираємось ввечері. Для мене найголовніше, що вся сім'я збирається вдома,

– поділилась переможниця в номінації "Сімейний затишок" Олена Козаченко.

"Маму року" обирали у восьми номінаціях інтернет-голосуванням та експертним журі. Героїні, окрім почесного титулу, отримали можливість відпочити у SPA-комплексі, зробити чарівне перевтілення від стилістів і візажистів та фотосесію. Кульмінацією події стала святкова вечеря в родинному колі та численні подарунки від партнерів проєкту.

Лінія магазинів "EVA" представлена по всій території Україні. В ці магазини приходять тисячі жінок. І будучи соціально відповідальною компанією, ми розуміємо, що ми маємо і можемо їм допомогти. Допомогти стати натхненними, щасливими, усміхненими, тому що від цього залежить і оточення. Коли щаслива мама, то, звісно, і щаслива сім'я, родина і діти,

– резюмувала керівниця PR-напряму лінії магазинів "EVA" Олександра Гнатик.

Щорічна премія "Мама року" від EVA присвячується дбайливим, надихаючим, гарним, стильним, успішним, добрим, енергійним і талановитим мамам. Раз на рік оголошується конкурс, в якому беруть участь жінки з усієї України.

Взяти участь у конкурсі може кожен, розказавши про себе, свою маму, дружину або подругу в одній з 8 номінацій "Натхнення", "Велике серце", "Сімейний затишок", "Спорт", "Успіх", "Супербабуся", "Блогер" та "Мій Дім – моя EVA". Тому організатори закликають вже наступного року надсилати розповідь про себе, свою маму, дружину або подругу на сайт премії "Мама року".