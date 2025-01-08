ДБР буде вести розслідування стосовно незаконних дій правоохоронців щодо працівників КМДА

Державне бюро розслідувань буде розслідувати дії співробітників спеціалізованої військової прокуратури, які проводили "нічні" обшуки у працівників столичної мерії без ухвали суду і порушували їхні права, зокрема на недоторканність житла.

Про це заявив керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний, повідомляє сайт мерії.

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У ДБР будуть розслідувати дії правоохоронців щодо працівників КМДА

Посилаючись на рішення Печерського районного суду міста Києва, Загуменний повідомив, що ДБР внесло до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості щодо дій Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

"Справа щодо підготовки нібито незаконних відряджень депутатів Київради триває вже кілька років. За цей час органи слідства проводили "нічні" обшуки без ухвали суду, робили безпідставні заяви в медіа. Ці дії свідчать про політично мотивоване слідство, спроби дискредитації та бажання заблокувати роботу апарату КМДА. Наразі я домігся, щоб ДБР розслідувало ці факти. Сподіваюсь, що досудове розслідування здійснюватиметься так само активно, як і розслідування, спрямоване проти мене", – заявив Дмитро Загуменний.

Він зазначив, що внесення відомостей до Єдиного реєстру відбулося після року наполегливої роботи КМДА, кількох позовних заяв та безлічі запитів і звернень.

Керівник апарату КМДА також наголосив, що під час війни політичні питання мають відійти на другий план.

"Варто пам'ятати, що в усіх нас один спільний ворог. І заради боротьби за волю, цілісність і незалежність України ми продовжуємо працювати. Ми спрямовуємо всі зусилля на допомогу ЗСУ, на підтримку мешканців міста, на ефективну роботу міського господарства. Це зараз є головним. А всі політичні питання, я вважаю, мають поки відійти на другий план", – підкреслив Загуменний.

Він нагадав, що претензії органів слідства стосуються проєкту листа про направлення військовослужбовців до КМВА у квітні 2022 року.

Раніше повідомлялось, що центральна влада за п’ять років наштампувала проти міської влади Києва 1117 кримінальних проваджень. 91% з них правоохоронці не були спроможні навіть довести до суду.