ДБР хоче націоналізувати ще 886 вагонів з Росії та Білорусі

Державне бюро розслідувань знайшло ще 886 вагонів з Росії та Білорусі, які простоюють на залізничних шляхах України. Вони хочуть їх націоналізувати.

Усі 886 вагонів виявили на Запорізькій та Дніпропетровській областях.

До теми Україна націоналізує майже 1,5 тисячі вагонів з Росії та Білорусі

Переважна кількість вагонів належить Росії

В ДБР уточнили, що виявили 652 вагони, які належать підприємствам з Росії, 234 – Білорусі. Представники Бюро закликали керівників військово-цивільних адміністрацій обох областей допомогти націоналізувати вагони, а кошти від їхньої оренди направити для Збройних Сил України.

Активна робота Бюро продовжується – майно окупанта буде служити для його знищення, – пишуть в ДБР.

Там додали, що вже змогли виявити понад 3 тисячі вагонів, які належали Росії та Білорусі. А загалом завдяки ДБР вдалося направити на допомогу армії майна на мільйони доларів.

Цікаво – що УЗ планує зробити з "золотим" вагоном із маєтку Медведчука: дивіться відео