Начальник митного посту на Одещині вимагав хабарі від експортерів зерна

Перед судом постане начальник митного посту "Рені". Чоловік вимагав хабарі з зернових експортерів під час блокади українських портів.

В умовах воєнного стану та блокади портів митник встановив "таксу" на кожну фуру та на видачу Сертифікатів про походження товарів з України на кожне авто.

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Яку суму вимагав корупціонер

Під час розслідування встановили, що обвинувачений вимагав надавати йому хабар за пришвидшення митного оформлення експорту зерна з України. Вартість за один вантажний автомобіль становила понад тисячу гривень.

Правоохоронці затримали керівника митного посту після одержання 154 тисячі гривень хабаря. На час слідства його відсторонено від виконання службових обов’язків.

Корупціонеру загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Під час війни в Україні збільшились випадки хабарництва

28 жовтня ексочільнику ДПСУ Петру Цигикалу оголосили повідомлення про підозру. За даним слідства, він змовився з забудовником і розпродав квартири, в яких мали жити сім'ї прикордонників.

Прокурор Кіровоградської області обіцяв допомогти місцевому жителю отримати інвалідність за хабар. Тепер йому загрожує до 8 років в'язниці. Цікаво, що до злочинної схеми причетний "медіум".

У Запоріжжі декан одного з вишів пообіцяла абітурієнтам посприяти в успішному вступі. За це вона отримала винагороду. Однак задум деканові не вдався. Тепер їй доведеться відповідати за свої дії.

20 жовтня вищий антикорупційний суд арештував колишнього нардепа Максима Микитася. Його підозрюють у наданні хабаря у 22 мільйонів євро. За версією слідства, ці гроші він пропонував за можливість будувати метро в Дніпрі.

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