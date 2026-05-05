Продовжував антиукраїнську пропаганду навіть у СІЗО: ДБР оголосило про нову підозру Дубінському

ДБР викрило нові епізоди антиукраїнської діяльності чинного нардепа Дубінського, якого вже судять за держзраду. Він поширював російські наративи із СІЗО.

Про це інформує Державне бюро розслідувань.

Дивіться також Били цивільних та погрожували зброєю: ДБР викрило групу військовослужбовців ТЦК у Харкові

У чому звинувачують нардепа Дубінського?

За даними слідства, чинний нардеп Олександр Дубінський, якого нині вже підозрюють у державній зраді і який перебуває у СІЗО, навіть звідти продовжував поширювати антиукраїнські матеріали.

Лінгвістично-психологічна експертизи зазначила, що публікації нардепа у телеграм, фейсбук та ютуб шкодять державній та інформаційній безпеці України.

Правоохоронці з'ясували, що Дубінський поширював пропагандистські та антиукраїнські меседжі під час зустрічей із адвокатами. Він використовував ноутбуки без доступу до інтернету, які йому приносили нібито "для роботи", там готував тексти, відео та інструкції для публікацій.

Адвокати після виходу із СІЗО підключались до мережі та пересилали готові матеріали адміністратору сторінок фігуранта. Слідство встановило, що ним виявилась цивільна дружина нардепа, яка нині перебуває в Барселоні.

У 2021 – 2022 роках жінка разом із матір'ю Дубінського придбала там дві квартири загальною вартістю близько 400 тисяч євро. Основна частина коштів надійшла від громадянок Росії – матері та доньки. Остання є випускницею престижного московського університету, випускників якого часто залучають до роботи у Службі зовнішньої розвідки Росії. Певний час дівчина працювала в адміністрації президента Росії.

Що відомо про попередню справу Дубінського про держзраду?

Нагадаємо, попередня справа народного депутата щодо державної зради вже розглядається у суді. Слідство повідомляє, що Дубінський був частиною мережі впливу, яку координував Андрій Деркач, який нині є сенатором Росії та перебуває під санкціями США як агент російських спецслужб.

Також до схеми входили чинні співробітники спецслужб Росії та колишні українські високопосадовці, які втекли з країни. Ця злочинна група діяла в інтересах держави-агресорки, поширювала дезінформацію та намагалась впливати на політичні процеси в Україні та за її межами.

Правоохоронці інформують, що Дубінський публічно поширював російські наративи, дискредитував українське керівництво та партнерів держави, а також координував свої дії з іншими учасниками мережі.

За нововикритими фактами антиукраїнської діяльності фігуранту інкримінують державну зраду. Дубінському загрожує покарання у вигляді довічного ув'язнення.

Кому нещодавно висунули підозру у державній зраді?

23-річна одеситка працювала за вказівками російський спецслужб. Вона мала здійснити теракт у будівлі одного з підрозділів ЗСУ у Житомирі, доставивши нібито під виглядом кур'єра саморобну бомбу. Завербували її в одному з телеграм-каналів, де вона розповсюджувала наркотичні і психотропні речовини. Їй загрожує довічне ув'язнення.

Також скоїв державну зраду під час дії воєнного стану 45-річний мешканець Запоріжжя. Він, маскуючись під пенсіонера, шукав координати розміщення українських підрозділів на території області й передавав їх росіянам. Після своїх розвідок зловмисник готував для куратора з ФСБ текстові повідомлення з описом місцевості та координатами цілей.

Інспектор ДПСУ працював на російські спецслужби – він коригував обстріли північних областей України, зокрема Київщини та Чернігівщини. Окрім того, агент фіксував позиції українських сил ППО. Після цього він на електронній карті позначав напрямки між позиціями української ППО та визначав їхню висоту над рівнем місцевості.