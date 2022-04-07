ДБР притягне до відповідальності всіх зрадників та колаборантів: відкрито понад 200 проваджень

Державне бюро розслідувань працює над виявленням в регіонах України зрадників та колаборантів, які сьогодні, в умовах воєнного стану, співпрацюють з представниками РФ.

Зокрема, у ДБР запевнили, що навіть ті, хто поки знаходиться на тимчасово окупованих територіях не залишаються поза увагою слідчих.

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Принагідно, дякуємо українцям, які допомагають нам викривати зрадників у тому числі на тимчасово захоплених окупантом територіях. Закликаємо продовжувати повідомляти інформацію на телефони гарячої лінії або через соціальні мережі,

– зазначили у повідомленні ДБР.

З початку воєнних дій, які розпочала Росія на території України слідчі Державного бюро розслідувань порушили 142 кримінальних проваджень за державну зраду та 77 провадження – за колабораційну діяльність.

За попередніми даними, в рамках кримінальних проваджень оголошено 25 підозр. До цього списку входять такі люди: голови сільських рад, депутати різних рівнів, посадовці, правоохоронці та військовослужбовці.

"ДБР застерігає усіх чиновників та правоохоронців від співпраці з російсько-окупаційними військами та наголошує на невідворотності суворого покарання за такі злочини. Короткострокова вигода від "служіння" окупантам перетвориться на ганебне і тривале ув'язнення", – застерегли у ДБР.

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