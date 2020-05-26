ДБР про штурм музею Гончара: Прийшли вручити повістку, адміністрація перешкоджала

У Державному бюро розслідувань повідомили, що в музей Івана Гончара правоохоронці приїхали, щоб вручити повістку на допит Петру Порошенку. Однак адміністрація музею та інші люди почали їм перешкоджати.

Як штурм музею коментує ДБР

П'ятого президента Петра Порошенка неодноразово повідомляли про виклик на допит до ДБР, але він жодного разу не з'явився, повідомила речниця ДБР Ольга Чиканова.

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Зі ЗМІ стало відомо, що він (Петро Порошенко – 24 канал) перебуває в музеї Гончара. З метою вручення повідомлення про виклик працівники ДБР вирушили до музею,

– заявила Чиканова.

Вона додала, що Порошенко дізнався про можливий приїзд слідчих ДБР. Тому залишив у музеї свою дружину, а сам поїхав. Правоохоронці передали повістки їй.

У бюро заявляють про перешкоди у вручені повістки

Водночас адміністрація музею та інші люди перешкоджали проведенню слідчих дій. Тому для належного здійснення слідства залучили спецпідрозділ ДБР. Про які саме слідчі дії йшлося, спікерка не уточнила.

Ймовірно, під "іншими особами" мають на увазі депутатів від партії "Європейська Солідарність" (яку очолює Петро Порошенко). Адже вони були присутні на місці події. На їхні прохання не виламувати двері представники ДБР відповіли, що ті "перешкоджають слідчим діям".

У ДБР запевняють, що діяли за законом

Чиканова наголосила, що дії працівників ДБР здійснювали відповідного до Кримінального процесуального кодексу. Крім того, під час виконання обов’язків спецпідрозділ "не застосовував заходів фізичного впливу".

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