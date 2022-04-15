ДБР провело масштабну спецоперацію на Одещині й перевірило 40 людей на причетність до ДРГ
15 квітня 2022 , 13:25Читать новость на русском
Джерело:ДБР
ДБР спільно з Нацполіцією провели масштабну спецоперацію на Одещині. Вони перевірили 40 людей, що могли бути диверсантами.
Внаслідок перевірки правоохоронці виявили 3 людей, які можуть бути учасниками диверсійних груп. Про це повідомили 15 квітня.
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У результаті виявлено 3-х осіб, які можуть бути причетні до діяльності ворожих диверсійних груп, порушено кримінальне провадження за державну зраду,
– пишуть в ДБР.
Більшість зловмисників перевіряли за допомогою поліграфа, щоб дізнатися правдиву інформацію. Трьох причетних передали СБУ.
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