ДБР провело масштабну спецоперацію на Одещині й перевірило 40 людей на причетність до ДРГ

ДБР спільно з Нацполіцією провели масштабну спецоперацію на Одещині. Вони перевірили 40 людей, що могли бути диверсантами.

Внаслідок перевірки правоохоронці виявили 3 людей, які можуть бути учасниками диверсійних груп. Про це повідомили 15 квітня.

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У результаті виявлено 3-х осіб, які можуть бути причетні до діяльності ворожих диверсійних груп, порушено кримінальне провадження за державну зраду,

– пишуть в ДБР.

Більшість зловмисників перевіряли за допомогою поліграфа, щоб дізнатися правдиву інформацію. Трьох причетних передали СБУ.

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