ДБР виявило нове майно родичів Медведчука та Козака, яке ті намагались приховати

ДБР виявило нове майно родичів підсанкційних екснардепів Віктора Медведчука і Тараса Козака, яке намагались приховати.

Про це повідомили прокурори ДБР 26 вересня. Зазначають, що майно намагались приховати від фіксальних органів.

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"За клопотанням ДБР суд заарештував і передав в управління АРМА нову партію майна підприємства "Бетонбуд", яке його власники – рідні брати Медведчука та Козака приховали від фіксальних органів", – ідеться у повідомленні.

Зазначають, що правоохороці встановили, що на балансі підприємства, яке ДБР передало в управління держави, перебуває неопобліковане майно: ангар для сипучих матеріалів, обладнання для виробництва бетону, склад та офісне приміщення.

Загальна вартість виявиленого майна становить майже 16 мільйонів гривень. Слідство триває.

Раніше суд заарештував додаткові активи, які належали братам екснардепів Віктора Медведчука і Тараса Козака. Загальна сума "нової партії" майна становить майже 400 мільйонів гривень.