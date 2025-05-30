Планував втекти з України: ДБР затримало ексзаступника голови Вищого госпсуду Ємельянова

Працівники Державного бюро розслідувань затримали колишнього заступника голови Вищого господарського суду України Артура Ємельянова. Перед цим Печерський районний суд Києва змінив йому запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов'язання.

Як згодом з'ясувалося, Ємельянов домігся цього в незаконний спосіб. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДБР.

Дивіться також Закривав очі на знущання з військових: ДБР завершило розслідування щодо командира 211 бригади

Що відомо про справу Ємельянова

За даними слідства, Ємельянов використав свої зв’язки в судовій системі та домовився із суддею Вищого антикорупційного суду України. Той, всупереч попередній правовій позиції, повернув клопотання прокурора про продовження строку тримання під вартою та визнав його не підсудним ВАКСу.

Після цього екссуддя, знаючи про подання цього клопотання до Печерського районного суду Києва, забезпечив зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на особисте зобов’язання. Це дало йому можливість спробувати уникнути кримінальної відповідальності та залишити територію України.

Однак, працівники ДБР дізналися про це та затримали ексзаступника голови суду одразу після незаконної зміни запобіжного заходу. Наразі триває досудове розслідування.

Водночас, за даними "Суспільне Новини", Вищий антикорупційний суд заявив, що повідомлення ДБР щодо судді ВАКС є спробою дискредитації та формою тиску на суд. Там закликали Державне бюро розслідувань утриматися від необґрунтованих заяв і діяти виключно в межах закону.

Нагадаємо, що Ємельянов є фігурантом кримінального провадження за посягання на економічну безпеку України в інтересах держави-агресора. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

У грудні 2024 року українські правоохоронці затримали адвоката та ексзаступника голови Вищого господарського суду Артура Ємельянова. За даними ДБР, він був учасником злочинної групи, а також підозрюється у хабарництві. Слідчі зазначають, що група, до якої входив Ємельянов, могла за хабар виносити "потрібні" рішення.