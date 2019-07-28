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      ДБР розслідує інцидент з Глуховерею, а син Глуховері очолює слідчий відділ ДБР

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      Глуховеря потрапив вкотре у гучний скандал
      Глуховеря потрапив вкотре у гучний скандал / Колаж 24 каналу

      Скандал з КОРДом, патрульними і керівником поліції Дніпропетровщини Віталієм Глуховерею набирає обертів. У справі з'явилися нові несподівані деталі: виявляється, Глуховеря-молодший, Олександр, очолює один із слідчих відділів ДБР у територіальному управлінні, що якраз займається Дніпропетровською областю.

      Про який скандал з КОРДом і патрульними мовиться?

      27 липня у мережі опублікували відео інциденту, що трапився ще восени 2018 року. На відео зафіксовано, як спецпризначенці КОРД затримують патрульних. Причому ці патрульні лише зупинили автомобіль за порушення правил дорожнього руху.

      Детальніше про це – тут: КОРД затримав поліцейських, які зупинили авто начальника поліції:

      Однак автомобіль, як виявилося, належав керівнику поліції Дніпропетровської області Віталію Глуховері. І той, ймовірно, зловживаючи службовим становищем, наказав спецпідрозділу КОРД затримати патрульних та доставити їх до себе у кабінет. А там вже ввічливо пояснив, що автомобіль з такими номерами не можна ж затримувати.

      Ось те відео, яке надзвичайно обурило українців:

      Державне бюро розслідувань і Глуховері

      Така поведінка керівника обласної поліції обурила мережу, обурила і Президента України Володимира Зеленського. Він попросив керівника МВС Арсена Авакова звільнити Глуховерю з посади, а ДБР – уважно розслідувати справу. 

      "Цинізм шокує, але час безкарності минув": Про реакцію президента Зеленського можна прочитати у матеріалі 24 каналу.

      ДБР одразу оголосило, що справою займеться. Віталія Глуховерю запідозрили у зловживанні службовим становищем і перевищенні повноважень.

      Залишається тільки сподіватися, що розслідувати підозри щодо батька не доручать сину Віталія Глуховері Олександру. Адже він працює із січня 2018 року начальником другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Полтаві. Саме того управління, якому підзвітна і Дніпропетровська область. І саме того управління, яке єдине з усіх досі не має керівника чи навіть виконувача обов'язків керівника.

      Саша
      Олександр Глуховеря на співбесіді, має намір (успішно реалізований) працювати в ДБР 

      Примітно, що Олександр Глуховеря до ДБР працював у прокуратурі Дніпропетровської області, де зробив успішну кар'єру від стажиста у 2013 до заступника керівника у 2015. А коли на співбесіді під час спроби потрапити на роботу у ДБР його запитали, за які саме заслуги його так часто підвищували, Олександр відповів так: "Сумлінно виконував свої обов'язки". А про батька, що керував поліцією області, навіть не вказав у заявці.

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      Теги: Скандал Новини України Новини Дніпра Поліція Державне бюро розслідувань Кримінальні новини
      Джерело: 24 канал
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