У DCH прокоментували санкції України щодо китайського акціонера "Мотор Січі" – Skyrizon

Інвестори ПАТ "Мотор Січ" переконані у своїй позиції та продовжать відстоювати свої законні права та інтереси. Незалежна юридична експертиза, проведена низкою провідних юридичних компаній, свідчить, що покупка акцій "Мотор Січ" китайськими інвесторами була цілком законною, а китайські інвестори – добросовісні покупці та законні власники придбаних ними акцій ПАТ "Мотор Січ".

Джерело: DCH

Про це йдеться у коментарі DCH щодо санкцій української влади проти китайського інвестора ПАТ "Мотор Січ" компанії Skyrizon.

Група DCH, перш ніж взяти участь в долі ПАТ "Мотор Січ", глибоко вивчила ситуацію. Провідні юридичні компанії за нашим дорученням незалежно один від одного провели аудит і дали свої експертні висновки. І прийшли до єдиного висновку – китайські інвестори є сумлінними покупцями та законними власниками придбаних ними акцій ПАТ "Мотор Січ". Тому введення санкцій стало для нас несподіванкою. Нам невідомі мотиви такого рішення – в тексті Указу Президента України вони не описані, ясно лише, що ініціатором є СБУ,

– сказано в заяві DCH.

Водночас у коментарі DCH йдеться, що метою санкцій відносно китайських акціонерів "Мотор Січ" міг бути зрив проведення позачергових загальних зборів акціонерів, призначеного на 31 січня. Як відомо, його підтримали 80% акціонерів, а очікуваним результатом є створення легітимних органів управління і переобрання наглядової ради компанії.

"Не можна не брати до уваги той факт, що санкції були введені безпосередньо напередодні позачергових зборів акціонерів, призначеного на 31 січня 2021 року і метою їх ініціаторів міг бути заборона проведення цих зборів, результатом якого мало стати відновлення китайських акціонерів "Мотор Січ" в їх законних правах. Оцінку юридичних та інших наслідків внесення Skyrizon як першої китайської компанії, внесеної до списку санкцій України, ще належить дати фахівцям", – повідомили в DCH.

Китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" переконані у своїй позиції та продовжать відстоювати свої законні права та інтереси. А всі подальші дії групи DCH будуть здійснюватися з урахуванням нашої зацікавленості в розвитку українського авіабудування і виключно в правовому полі,

– зазначають у підсумковій частині офіційного коментаря DCH.

Як повідомлялося, Україна ввела ряд обмежувальних заходів строком на три роки щодо одного з акціонерів ПАТ "Мотор Січ" громадянина Китаю Ван Цзина і пов'язаних з ним компаній Skyrizon Aircraft Holdings Limited, Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment і Beijing Xinwei Technology Group. Рішенням РНБОУ Ван Цзінь заборонений в'їзд на територію України, він обмежений у праві користуватися і розпоряджатися належним йому майном, здійснювати деякі фінансові транзакції та операції з цінними паперами, а також концентрація суб'єктів господарювання. Щодо вищезгаданих компаній введені аналогічні обмеження у вигляді блокування активів і тимчасового обмеження права користуватися і розпоряджатися належним їм майном, заборони на виведення капіталу і здійснення операцій з цінними паперами, заборона на здійснення концентрацій суб'єктів господарювання.

Раніше Міністерство торгівлі США внесло компанію Skyrizon Aircraft Holdings Limited в перелік military end user, що передбачає отримання американськими компаніями спеціальних ліцензій для співпраці з даної китайською компанією, але не передбачає блокування її бізнес-діяльності або активів, і не містить заборони на співпрацю з компаніями з США чи інших операцій на території країни.

Крім того, наразі в міжнародному арбітражі знаходиться позов китайських компаній до України з вимогою сплатити компенсацію в розмірі 3,5 мільярда доларів за незаконну експропріацію українською владою законно придбаного ними активу у вигляді акцій ПАТ "Мотор Січ".